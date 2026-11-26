Lideri zemalja zapadnog Balkana, učesnica procesa Brdo-Brioni okupiće se danas i sutra u Ohridu.

Izvor: Željka Cvijanović/X

Sastanak organizuje predsjednik Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova, u saradnji sa predsjednikom Slovenije Natašom Pirc Musar i predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem.

Na samitu u Ohridu bi trebalo da učestvuju srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić, koji je i vršilac dužnosti predsjednika Srbije, kao i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, te predsjednik Albanije Bajram Begaj.

Programom je za večeras predviđena neformalna večera šefova delegacija, dok su za sutra planirani plenarni sastanak lidera i bilateralni susreti.

Predsjednici Sjeverne Makedonije, Slovenije i Hrvatske Zoran Milanović dočekaće šefove delegacija sutra.

Potom je planirana plenarna sjednica šefova delegacija procesa Brdo-Brioni na kojoj će biti usvojena zajednička izjava.

Nakon toga, uslijediće bilateralni sastanci.

Proces Brdo-Brioni je regionalna inicijativa koju su 2013. godine pokrenule Slovenija i Hrvatska, sa ciljem ubrzanja evropskih integracija zemalja zapadnog Balkana, te jačanja regionalne saradnje i stabilnosti.

U ovom procesu učestvuju Sjeverna Makedonija, Albanija, BiH, Slovenija, Srbija, Hrvatska i Crna Gora.

Posljednji sastanak u okviru ovog procesa održan je u Albaniji u oktobru prošle godine.

(Mondo)