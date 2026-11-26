Društvenim mrežama kruži stari snimak na kojem predsjednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić pjeva hit YU grupe "Čudna šuma".

Izvor: X/@_Kurzschluss_

Društvenim mrežama počeo je da kruži stari video-snimak na kojem aktuelni predsjednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, jedan od nosilaca pobjedničke Studentske liste sa nedavnim parlamentarnim izborima, u potpuno neformalnom izdanju izvodi poznati rok klasik "Čudna šuma" sastava YU grupa.

Iako nije poznato kada je tačno snimak nastao, jasno je da je zabilježen prije nego što je Čupić zakoračio u politiku i postao poznat široj javnosti.

Ono što je korisnicima interneta odmah zapalo za oko jeste njegova promjena imidža, sa znatno kraćom kosom i bradom nego danas, prvi čovek parlamenta na ovom snimku djeluje gotovo neprepoznatljivo.

Reč ima predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić https://t.co/bSxpIeUMhw — Kurzschluss⋆ (@_Kurzschluss_)November 26, 2026

Zapis koji prikazuje opuštenu stranu jedne od centralnih figura proisteklih iz studentskog pokreta za kratko vrijeme prikupio je brojne preglede i dijeljenja.

U komentarima se nižu reakcije iznenađenih pratilaca, koji pored drugačijeg izgleda komentarišu i njegov muzički ukus iz perioda prije ulaska u skupštinske klupe.

(MONDO)