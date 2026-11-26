U Republici Srpskoj za vikend će biti oblačno i hladno uz povremene slabe padavine.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Sutra će biti oblačno i hladno uz povremene slabe padavine. Padaće kiša koja zahlađenjem prelazi u susnježicu i snijeg u brdsko planinskim predjelima uz stvaranje manjeg snježnog pokrivača, podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Maksimalna temperatura vazduha biće u prvom dijelu dana i iznosiće od dva u višim predjelima na zapadu do devet na jugoistoku, na jugu do 14. Tokom dana se očekuje zahlađenje pa će minimalna temperatura vazduha biti uveče od nule na zapadu do pet na jugoistoku, na jugu do 10, a u višim predjelima na zapadu od minus tri stepena Celzijusova.

U subotu, 28. novembra, i dalje će biti oblačno i hladno uz slabe padavine. Kiša i susnježica očekuju se u nižim, a snijeg u brdsko planinskim predjelima uz manje povećanje sniježnog pokrivača. U Hercegovini se očekuje razvedravanje uz sunčane periode, te vjetrovito uz jaku buru.

Minimalna temperatura vazduha kretaće se od minus jedan do tri, na jugu do 10, a u višim predjelima od minus četiri, a maksimalna od nila do pet, na jugu do 12, a u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.

Drugog dana vikenda nastavlja se oblačno i hladno vrijeme uz povremene slabe padavine koje prestaju uz razvedravanje krajem dana na sjeveru. U Hercegovini se očekuju sunčani periodi uz promjenljivu oblačnost.

Minimalna temperatura vazduha od minus dva do tri, na jugu do sedam, a u višim predjelima od minus šest , a maksimalna temperatura vazduha od minus jedan do pet, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus četiri stepena Celzijusovih.

(Mondo)