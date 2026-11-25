Tijelo nestale Srpkinje T.Š. pronađeno je danas u šumi u Nemačkoj.

Izvor: Printscreen/RTL/Policija Baden Virtemberg

Tijelo nestale Srpkinje pronađeno je danas u šumi kod Murharta u Njemačkoj, saznaje "Kurir". Baka nestale T. Š. potvrdila je da je pronađeno tijelo njene unuke.

"Danas popodne su mi javili da mi je unuka nađena u toj šumi, ali da nije živa. Kažu nema ničeg sumnjivog, da se veruje da se sama ubila.

Ne znam što bi to uradila, milo moje dete. Tako je lep život imala i divnu dečicu

Kako ću ovo preživeti... Dali su mi neke lekove, ne mogu ni da plačem", izjavila je ona.

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T.Š. nestala je 10. novembra ove godine kada je napustila svoj stan u Murhartu i sela u taksi. Nije poznato kuda je otišla, a od tog dana je njemačka policija započela potragu za njom.

Korišćeni su dronovi i policijski psi u potrazi. Njeno tijelo pronađeno je danas u šumi kod Murharta u Njemačkoj.