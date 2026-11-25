Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik rekao je da će rasterećenje privrede, borba protiv sive ekonomije, dodatne strane investicije i povećanje broja radnika biti u fokusu rada nove vlade Srpske.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Dodik je dodao da će se sagledati kako povećati i stvoriti nove podsticaje za domaću proizvodnju.

"Jedan od prioriteta je borba protiv sive ekonomije. Dodatno ćemo raditi na tome. Javne institucije dodatno će uložiti snagu da otkriju one koje isplaćuju platu u kovertama. Trebamo povećati kazne za sve one koji izbjegavaju da isplaćuju plate u punim iznosima", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon konsultacija za sastav nove vlade Srpske.

Odgovorno upravljanje javnim peduzećima, dodaje mandatar, jedan je od prioriteta rada nove vlade.

"Čuli smo danas da nije baš sjajna situacija u pojedinim preduzećima, javnim institucijama. Tražiću odgovornost. Ako utvrdimo određene stvari, tražiću, ukoliko budem izabran za predsjednika Vlade, da na prvoj od sjednica Vlade bude izvještaj svih tih poslovanja. Gdje se utvrdi da postoji situacija da je odgovorno lice učinilo štetu ili nije odgovorilo na izazove, tražićemo hitnu odgovornost", istakao je Dodik.

Mandatar je današnje sastanke ocijenio veoma konstruktivnim, te dodao da postoji razumijevanje za dodatno poboljšanje privrednog ambijenta.

"Saglasni smo da fokus nove vlade treba da bude ekonomija, da pokušamo da obezbijedimo dodatne strane investicije, da poboljšamo ambijent radnika i povećamo broj zaposlenih", naglasio je Dodik.

Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske održaće sutra konsultacije sa predstavnicima Zadružnog saveza, Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara i Udruženja uzgajivača svinja.

Na konsultacijama koje će početi u 9.00 časova biće i predstavnici Poslovnog udruženja zajednica živinara, Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača, Saveza udruženja pčelara, Udruženja voćara i Udruženja povrtara.

Dodik će u 11.00 časova održati sastanak sa predstavnicima Saveza opština i gradova, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

U 12.00 časova Dodik će razgovarati sa predstavnicima Srba iz Federacije BiH.

Sa predstavnicima Koalicije za državu konsultacije su planirane u 13.00 časova.