Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Igor Dodik nastaviće danas konsultacije sastancima sa predstavnicima sindikata, Privredne komore, poslodavaca i preduzetnika.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik će se u 10.00 časova sastati sa predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske, Konfederacije sindikata Republike Srpske i Sindikata uprave Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

U 12.00 časova Dodik će razgovarati sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske.

Konsultacije će biti nastavljene u 13.00 časova, kada će se Dodik sastati sa predstavnicima Komore samostalnih preduzetnika Republike Srpske.

Uslijediće razgovor mandatara sa predstavnicima Unije poslodavaca Republike Srpske, koji je najavljen u 14.00 časova.

Sastanci će biti upriličeni u sjedištu Vlade Republike Srpske, a snimateljima i fotografima biće omogućeno snimanje kadrova na početku susreta.

Po završetku svih konsultacija, Dodik će održati konferenciju za novinare.

Podsjećamo, konsultacije oko izbora nove Vlade RS počele su juče, kada se Dodik sastao sa predstavnicima penzionera, univerziteta, studenata i mladih.

(Srna)