Prijedorski vatrogasci jutros su, u nastavku sinoćnje akcije spasavanja, evakuisali psa koji se nalazio na litici u podnožju Kozaračkog kamena.

Izvor: Facebook/Vatrogasci Prijedor

Prijedorski vatrogasci jutros su spasili psa koji se nalazio na litici u podnožju Kozaračkog kamena, u nastavku akcije spasavanja započete prethodne večeri.

Oni su prethodne večeri na istoj lokaciji intervenisali i zbog muškarca koji je tražio psa, a jutros je akcija nastavljena evakuacijom psa.

O uspješno završenoj intervenciji vatrogasci su obavijestili javnost putem svoje zvanične Fejsbuk stranice.

„24.11.2026. godine, u jutarnjim satima, u nastavku sinoćnje akcije spasavanja evakuisan je i pas koji se nalazio na litici u podnožju Kozaračkog kamena“, naveli su prijedorski vatrogasci.

Ovom intervencijom vatrogasci-spasioci još jednom su pokazali da njihova briga za bezbjednost obuhvata i životinje koje se nađu u nevolji.

Kozarački kamen omiljeno odredište planinara

Kozarački kamen najposjećeniji je vidikovac Nacionalnog parka Kozara i omiljeno odredište planinara i ljubitelja prirode. Sa njega se pruža panoramski pogled na Prijedor, Prijedorsko polje, ribnjake, obronke Kozare, Manjaču i Grmeč.

Do vidikovca vodi kružna pješačka staza koja prolazi područjem Mrakovice, oko Memorijalne zone, kroz gustu listopadnu i četinarsku šumu.

Duž staze nalaze se izvori pitke vode, odmorišta, hranilišta za srne, kao i informativni paneli koji posjetioce upoznaju sa prirodnim i kulturno-istorijskim vrijednostima Nacionalnog parka Kozara.