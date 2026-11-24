Bokser Nebojša Poletan iz Laktaša uhapšen je zbog sumnje da je pokušao ubiti Nenada Dukića ispred vikendice u Blaškom.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Nebojša Poletan, bokser iz Laktaša, uhapšen je zbog sumnje da je pokušao ubiti Nenada Dukića, na kojeg je navodno pucao ispred jedne vikendice u Blaškom kod Laktaša, saznaje ATV.

Pucnjava se dogodila preksinoć, a Policijska uprava Banjaluka do sada se nije zvanično oglašavala o ovom slučaju.

Prema nezvaničnim saznanjima ATV-a, Poletan i Dukić tog dana zajedno su boravili na druženju u vikendici.

Obojica su konzumirala alkohol, a međusobne provokacije tokom večeri prerasle su u sukob u kojem je Poletan navodno potegao oružje.

Metak prošao nekoliko centimetara od Dukića

Prema riječima izvora ATV-a, Dukić je pokušao da se udalji automobilom, nakon čega je Poletan navodno zapucao prema njemu.

„Dukić je krenuo da bježi i sjeo je u automobil. Poletan je zapucao prema njemu i pogodio je staklo na mjestu vozača. Zrno metka je prošlo nekoliko centimetara pored Dukića, ali ga srećom nije pogodilo“, rekao je izvor ATV-a.

Tokom sukoba navodno je ispaljeno više hitaca.

Dukić je potom napustio automobil i pobjegao prema selu, gdje je naišao na nekoliko ljudi koji su mu pomogli, nakon čega je pozvao policiju.

Poletan je nakon hapšenja sproveden na kriminalističku obradu, a očekuje se da će tokom dana biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci na dalje postupanje.

Kako navodi ATV, Poletan je i ranije dolazio u sukob sa zakonom zbog nanošenja teških tjelesnih povreda.