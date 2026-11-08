Prebačen u Okružni sud: Osumnjičenom za ubistvo u Laktašima predložen pritvor

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je određivanje pritvora za N.P. (36) iz Laktaša, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom tjelesna povreda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni je 12. oktobra 2026. godine, u mjestu Glamočani kod Laktaša, tokom fizičkog sukoba metalnom palicom zadao udarce u predjelu tijela licima D.S. i G.S.

Od zadobijenih povreda D.S. je preminuo 1. novembra na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Nakon ispitivanja osumnjičenog, postupajući tužilac uputio je prijedlog za određivanje pritvora Okružnom sudu u Banjaluci.

Pritvor je predložen zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke i ometati krivični postupak, ponoviti krivično djelo, ali i zbog postojanja vanrednih okolnosti koje bi mogle dovesti do narušavanja javnog reda i uznemirenja javnosti.

Iz Tužilaštva navode da je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna.

O prijedlogu za određivanje pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.

(Mondo)