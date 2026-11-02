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Preminuo pacijent koji je povrijeđen u tuči u Laktašima: Zadobio teške povrede metalnom šipkom

Preminuo pacijent koji je povrijeđen u tuči u Laktašima: Zadobio teške povrede metalnom šipkom

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Pacijent koji je teško povrijeđen u masovnoj tuči metalnom šipkom u Glamočanima kod Laktaša preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Republike Srpske, uprkos naporima ljekara da mu spase život, rečeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

UKC RS Izvor: Slaven Petković - Mondo


"Pacijent je uz sve napore medicinskog osoblja naše ustanove, nažalost, juče u ranim jutarnjim časovima preminuo", naveli su iz UKC-a Srpske.

U tuči, koja se dogodila 12. oktobra, učestvovala su lica čiji su inicijali D.S. (43) i G.S. iz Čelinca, te N.P. (36) i NJ.R. (32) iz Laktaša.

(Mondo)

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tuča UKC RS

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Hvala što ste poslali vijest.

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