Preminuo pacijent koji je povrijeđen u tuči u Laktašima: Zadobio teške povrede metalnom šipkom

Pacijent koji je teško povrijeđen u masovnoj tuči metalnom šipkom u Glamočanima kod Laktaša preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Republike Srpske, uprkos naporima ljekara da mu spase život, rečeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Izvor: Slaven Petković - Mondo



"Pacijent je uz sve napore medicinskog osoblja naše ustanove, nažalost, juče u ranim jutarnjim časovima preminuo", naveli su iz UKC-a Srpske.

U tuči, koja se dogodila 12. oktobra, učestvovala su lica čiji su inicijali D.S. (43) i G.S. iz Čelinca, te N.P. (36) i NJ.R. (32) iz Laktaša.

(Mondo)