Republiku Srpsku očekuju hladna jutra sa mrazem, a od srijede kiša i snijeg na planinama. Pogledajte vremensku prognozu do petka, 27. novembra.

Izvor: Dirceu Portugal / imago stock&people / Profimedia

U Republici Srpskoj naredna četiri dana minimalna temperatura vazduha biće ispod nule, a na planinama su moguće i snježne padavine, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema prognozi vremena, već večeras se očekuje hladnije uz minimalnu temperaturu vazduha od minus dva do dva, na jugu do šest, a u višim predjelima od minus pet stepeni Celzijusovih.

Sutra jutro biće vedro i hladno sa mrazem, te ponegdje uz rijeke i po kotlinama maglovito. Veći dio dana biće pretežno sunčano i svježe, dok će u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu biti oblačnije.

U Hercegovini će biti povremeno vjetrovito uz jake udare bure, uveče i naredne noći vedro i hladno.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus pet do minus jedan, na jugu do četiri, a u višim predjelima od minus osam, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od pet do devet, na jugu do 12, a u višim predjelima od jedan stepen Celzijusov.

U srijedu, 25. novembra, biće promjenljivo do potpuno oblačno, sredinom dana ponegdje i kiša, prvo na jugu, a kasnije tokom dana i večeri i u ostalim krajevima.

U Hercegovini će tokom večeri biti vjetrovito uz jače i obilnije padavine, dok će u brdsko-planinskim predjelima kiša preći u susnježicu i snijeg.

Minimalna temperatura vazduha u srijedu će se kretati od minus četiri do jedan, na jugu do pet, u višim predjelima na istoku od minus sedam stepeni Celzijusovih, a maksimalna temperatura vazduha od pet do devet, na jugu do 14, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova.

U četvrtak, 26. novembra, biće oblačno vrijeme sa kišom, a na jugu vjetrovito uz pljuskove i obilnije padavine, dok se u brdsko-planinskim predjelima očekuju susnježica i snijeg.

Minimalna temperatura vazduha od nula do pet, na jugu do 10, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna temperatura od tri u višim predjelima i na zapadu, a do 10 na jugoistoku, te na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

U petak, 27. novembra, biće oblačno, ponegdje sa slabim padavinama, sa minimalnom temperaturom vazduha od nula do pet, na jugu do devet, dok će u višim predjelima biti od minus dva stepena Celzijusova.

Maksimalna temperatura vazduha u petak će biti od četiri u višim predjelima i na zapadu, do devet na jugoistoku, a na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.