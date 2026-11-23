Na snimku se vidi kako pilot iz kokpita lovca otvara vatru prema ruskoj bespilotnoj letjelici i pogađa je.

Izvor: X/@NOELreports

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je snimak iz kokpita francuskog borbenog aviona "Miraž 2000" koji prikazuje obaranje ruskog drona na mlazni pogon. Pilot je neprijateljsku letjelicu uništio rafalom iz ugrađenog topa kalibra 30 milimetara, bez korišćenja rakete.

"Obaranje mlaznog drona avionskim topom borbenog aviona Miraž 2000. Hvala pilotu na preciznosti!", objavilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo uz snimak.

Na snimku se vidi kako pilot iz kokpita lovca otvara vatru prema ruskoj bespilotnoj letjelici i pogađa je. Ukrajinska vojska nije objavila tačno vrijeme i mjesto obaranja, kao ni tip uništenog drona.

Footage shows a Ukrainian Mirage 2000-5F fighter jet shooting down a Russian jet-powered drone using its onboard 30mm cannon. #Ukraine https://t.co/k6OmOuyKVD — NOELREPORTS (@NOELreports)November 22, 2026

Zašto je obaranje topom važno?

"Miraž 2000" opremljen je avionskim topovima DEFA 554 kalibra 30 milimetara, koji omogućavaju uništavanje vazdušnih ciljeva bez korišćenja skupih navođenih raketa.

Takav način obaranja posebno je važan za Ukrajinu, koja se suočava sa masovnim ruskim napadima dronovima i mora da štedi ograničene zalihe raketa protivvazdušne odbrane.

Pritom su ruski dronovi na mlazni pogon znatno brži od klasičnih dronova tipa "Šahed" sa propelerskim motorima. Zbog veće brzine pilot ima manje vremena za približavanje cilju, zauzimanje odgovarajućeg položaja i precizno otvaranje vatre.

Francuski lovci u odbrani Ukrajine

Ovo nije prvi takav uspjeh ukrajinskih pilota. U oktobru je objavljeno da je "Miraž 2000-5F" topom kalibra 30 milimetara oborio rusku krstareću raketu S8000 "Banderol". Prema ukrajinskim izvještajima, bio je to prvi poznati slučaj uništenja takve rakete avionskim topom.

Francuska je prve borbene avione "Miraž 2000-5F" isporučila Ukrajini u februaru 2025. godine, nakon što su ukrajinski piloti prošli obuku u Francuskoj.

Od tada se ti avioni koriste za presretanje ruskih krstarećih raketa i dronova tokom napada na ukrajinske gradove i infrastrukturu, ali i za borbene zadatke u blizini linije fronta.