Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković oštro je kritikovao izbor Igora Dodika za mandatara nove Vlade Republike Srpske, ocijenivši da se institucije i javni resursi stavljaju u funkciju porodičnih i političkih interesa.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stanivuković je u svojoj objavi uporedio raspodjelu važnih funkcija i pozicija sa porodičnim biznisom, navodeći da su pojedini članovi porodice i njihovi bliski saradnici povezani sa značajnim institucijama i funkcijama u Republici Srpskoj.

"Unuku firma, jednom kumu Palata, drugom Univerzitet, sinu Vlada, a sve pod budnim okom djeda! Još samo da na ulazu u Vladu okače tablu ‘Republika Srpska d.o.o.’ Vlasnici se znaju. Osnivački kapital je naš", poručio je Stanivuković.

On je komentarisao i iskustvo koje se, kako navodi, očekuje od novog mandatara, tvrdeći da je riječ o iskustvu izvlačenja novca iz budžeta građana.

Prema njegovim riječima, takvo iskustvo sada bi trebalo da posluži za vođenje Vlade i borbu za interese Republike Srpske.

Stanivuković smatra da se od Republike Srpske pravi porodični biznis, dok se od Narodne skupštine očekuje da takav izbor potvrdi.

"Od Republike Srpske prave porodični biznis, a od Skupštine traže da tu stvar ovjeri, kao da smo birani da vodimo ostavinsku raspravu Milorada Dodika", naveo je on.

Na kraju je poručio da Republika Srpska, kako ističe, ne smije biti vezana za jedno prezime, već treba da pripada narodu.

"Republika Srpska ne smije biti okovana lancima jednog prezimena – već narodna! Za takvu zemlju borićemo se svim snagama u vremenu koje je pred nama", zaključio je Stanivuković.

Podsjećamo, predsjednik Republike Srpske Savo Minić danas je za mandatara nove Vlade RS imenovao Igora Dodika.

(Mondo)