Na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta u četvrtak, 26. novembra, poslanici će glasati o nacrtu rezolucije o Vukovaru, koju su pripremili hrvatski evroparlamentarci.

Izvor: Philipp von Ditfurth / DPA / Profimedia

Evropski parlament će glasati o rezoluciji o Vukovaru kojom se poziva Srbiju da omogući pristup relevantnim ratnim arhivima i objavi sve dostupne informacije o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica.

Srbija se poziva i da se bori protiv nekažnjivosti ratnih zločina i olakša pronalaženje, identifikaciju i dostojanstvenu predaju posmrtnih ostataka žrtava njihovim porodicama. Od zvaničnog Beograda dokumentom se traži i da konačno usvoji zakon o nestalim licima "na istinski inkluzivan i transparentan način".

Nacrt rezolucije izradili su hrvatski poslanici u Evropskom parlamentu iz raznih političkih grupa. O njoj će se glasati naredne nedjelje. Predloženi tekst rezolucije oštro osuđuje sve oblike negiranja, umanjivanja ili veličanja ratnih zločina, uključujući javno slavljenje ili rehabilitaciju osuđenih ratnih zločinaca u regionu.

"Evropski parlament osuđuje javne počasti koje su ukazane Ratku Mladiću prilikom njegove sahrane u Beogradu 7. septembra 2026, nakon njegove pravosnažne osude za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine i naglašava da takve prakse podrivaju pomirenje, ponižavaju žrtve i narušavaju poštovanje činjenica koje su utvrdili sudovi navodi se u nacrtu", navodi se u dokumentu.

U istom dokumentu dodaje se da je ozbiljno rješavanje otvorenih pitanja nasleđenih iz rata "civilizacijski imperativ čvrsto ukorenjen u temeljnim vrednostima i načelima evropskog pravnog poretka, koji se moraju poštovati".

Kao takva pitanja navode se puna saradnja u slučajevima nestalih lica, odgovornost za ratne zločine i obeštećenje žrtava. Rasprava o Vukovaru na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta zakazana je za ponedjeljak, 23. novembra. Glasanje o rezoluciji zakazano je za četvrtak, 26. novembra.

(Slobodna Evropa/Mondo)