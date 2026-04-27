logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izložba o Jasenovcu otvorena u Strazburu: Stevandić poručio – vrijeme je za kraj revizionizma (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Izložba "Koncentracioni logor Jasenovac: Sjećanje i nasljeđe" otvorena je večeras u Strazburu i to je prvi put da se u Evropskom parlamentu govori o NDH i zločinima ustaša, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Izložba o Jasenovcu otvorena u Strazburu Izvor: NSRS

"Mi sa ove strane moramo da osvijetlimo taj istorijski revizionizam i da osudimo ne samo sistem NDH i nacizam kao najkrvaviji period istorije čovječanstva", rekao je Stevandić koji je u Starzburu sa delegacijom Narodne skupštine prisustvovao otvaranju izložbe.

On je istakao da ne mogu samo srpske žrtve ostati neopojane i bez pijeteta.

"Mi Srbi smo dugo čekali priliku da ta istina pređe naše granice, da ne kukamo međusobno, nego da sa mjesta odakle se mnogo bolje vidi Hrvatska i Balkan, ukinemo taj istorijski revizionizam", rekao je Stevandić.

Naglasio je da je izložba dobar način da Srbi šire istinu van granica da bi doveli do toga da se ne slave ustaše i da se ne priređuju koncerti u njihovo ime kao i da se ukine istorijski revizionizam kao politički pravac na Balkanu, posebno u Hrvatskoj koja je sa tim pokazala nepoštovanje svih žrtava.

Prema njegovim riječima, Srbi ne pokazuju amnonizititet ili mržnju prema bilo kom narodu, ali pokazuju da se ne mogu voditi dvostruki standardi - da ovdje glumite Evropljanina, a onda slavite naciste ili fašiste u Hrvatskoj ili u BiH.

On je podsjetio da je u Evropi zabranjena glorifikacija i da tu Marko Perković Tompson ne bi mogao da drži koncert već ga drži u Hrvatskoj.

"Važno je da su ovo pripremili zajedno Arhivi Republike Srpske i Vojvodine i da je ovo zajednički veliki projekat Srpske i Srbije i da sutra počinje zasjedanje Evropskog parlamenta i da će u naredna tri dana ova izložba biti dostupna svim evropskim poslanicima", istakao je Stevandić.

Stevandić je rekao da su Republika Srpska i Srbija istorijski, civilizacijski i kulturološki jedan od najstarijih dijelova Evrope.

Stevandić predvodi delegaciju Narodne skupštine Republike Srpske u kojoj su poslanici Mladen Ilić, Milan Trninić i Maja Dragojević-Stojić. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nenad Stevandić Jasenovac evropski parlament izložba NDH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ