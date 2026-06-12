EU uvodi nova pravila: Zbogom mini šamponima i kesicama kečapa u hotelima i restoranima

Društvenim mrežama posljednjih dana širi se tvrdnja da će Evropska unija od avgusta 2026. godine zabraniti jednokratna pakovanja poput kesica šećera, kečapa, šampona i drugih proizvoda.

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Iako je tvrdnja djelimično tačna, nova pravila ipak nisu toliko široka kako se na prvi pogled čini.

Naime, od 12. avgusta 2026. godine počinje primjena nove evropske Uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu, čiji je cilj smanjenje količine otpada i podsticanje održivijih rješenja u ugostiteljstvu i hotelijerstvu.

Nova pravila predviđaju ograničenja za određena jednokratna pakovanja koja se koriste u restoranima, kafićima i hotelima. To se, između ostalog, odnosi na pojedinačne kesice sa začinima i dodacima poput kečapa, majoneza, senfa i šećera koje se služe gostima u ugostiteljskim objektima.

Promjene će zahvatiti i hotelski sektor, gdje bi male jednokratne bočice šampona, gelova za tuširanje i sličnih kozmetičkih proizvoda trebalo postepeno da budu zamijenjene višekratnim ili dopunjivim ambalažama.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da nije riječ o opštoj zabrani svih jednokratnih pakovanja. Pojedini izuzeci i dalje će postojati, posebno kada je riječ o dostavi hrane i određenim vrstama ambalaže za proizvode koji se prodaju u trgovinama.

Evropska komisija navodi da je cilj novih mjera smanjenje ambalažnog otpada, koji u zemljama EU iz godine u godinu raste. Procjene pokazuju da svaki stanovnik Unije godišnje proizvede više od 180 kilograma ambalažnog otpada.

Nova uredba dio je šire strategije kojom EU nastoji da smanji upotrebu jednokratne ambalaže i poveća reciklažu, a dio mjera biće postepeno uvoditi i tokom narednih godina.