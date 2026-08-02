I danas vruće, temperatura do 39 stepeni

U cijeloj BiH danas se nastavlja sunčano i vruće vrijeme, uz maksimalnu temperaturu vazduha do 39 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Duvaće slab do umjeren, u drugom dijelu dana povremeno pojačan, istočni vjetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39, u višim predjelima 29 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Duge kolone putničkih vozila su u oba smjera na graničnim prelazima Gradiška-Gornji Varoš, Izačić i Gradina, saopšteno je jutors iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na izlazu iz BiH, duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Deleuša, Hum, Zupci, Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje, a na ulazu na graničnim prelazima Brod i Velika Kladuša.

Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Zbog saobraćajne nezgode u prekidu je saobraćaj na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, kod benzinske pumpe "Bor petrol", do završetka policijskog uviđaja.

Saobraćaj je obustavljen i na magistralnom putu u mjestu Dubovsko u Bihaću zbog saobraćajne nezgode koja se desila sat nakon ponoći. U toku je policijski uviđaj.

Iz AMS apeluju na vozače za strpljenje i oprez pri vožnji s obzirom na pojačan intenzitet saobraćaja zbog vikenda i sezone godišnjih odmora, a zbog visoke dnevne temperature vazduha da izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, da prave češće pauze i konzumiraju dovoljne količine tečnosti.

Skreće se pažnja i na opasnost od odrona na dionicama kroz usjeke i pored kamenih kosina.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se apeluje na vozače na strpljenje.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Zabrana prevoza eksplozivnih materija

Zabrana saobraćaja za motorna vozila preko 3,5 tone i prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju biće danas na snazi na više putnih pravaca na području Policijske uprave Mrkonjić Grad povodom obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.

Zabrana je na snazi od 14.00 do 22.00 časa na dionici magistralnog puta od entitetske granice /Velečevo/ do Jezera, te regionalnog puta od Čađavice do Srpskih Toplica, saopšteno je iz MUP-a Srpske.