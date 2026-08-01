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Tužilaštvo traži pritvor za državljanina Italije zbog pogibije motocikliste kod Bileće

Tužilaštvo traži pritvor za državljanina Italije zbog pogibije motocikliste kod Bileće

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Okružno javno tužilaštvo u Trebinju zatražilo je određivanje pritvora državljaninu Italije osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću kod Bileće u kojoj je poginuo motociklista iz Trebinja.

Predložen pritvor Italijanu osumnjičenom za nesreću u kojoj je poginuo motociklista iz Trebinja Izvor: Slaven Petković - Mondo

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podnijelo je danas Osnovnom sudu u Trebinju prijedlog za određivanje pritvora državljaninu Italije A.C. (57), osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo motociklista iz Trebinja.

Iz Tužilaštva je saopšteno da je pritvor predložen zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva osumnjičenog.

Prema navodima Tužilaštva, državljanin Italije sa prebivalištem u Breši osumnjičen je da je juče oko 8.00 časova, na magistralnom putu u mjestu Bijela Rudina kod Bileće, upravljajući putničkim automobilom "reno", ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost živote drugih učesnika, usljed čega je jedno lice smrtno stradalo.

Kako se navodi, vozač se kretao iz pravca Gacka prema Bileći kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu kolovoznu traku i sudario se sa motociklom kojim je upravljao S.M. iz Trebinja, koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Uviđajem je utvrđeno da se nakon prvog sudara automobil kojim je upravljao osumnjičeni sudario i sa drugim motociklom marke "jamaha", kojim je upravljao N.V. (39) iz Trebinja.

U ovoj saobraćajnoj nesreći ostali učesnici nisu zadobili tjelesne povrede.

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Tagovi

Trebinje nesreća saobraćajna nesreća

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