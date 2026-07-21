logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija otkrila zabrinjavajući trend: Maloljetnici sve češće krše zakon u Trebinju

Policija otkrila zabrinjavajući trend: Maloljetnici sve češće krše zakon u Trebinju

Autor Dragana Božić
0

Policijska uprava Trebinje evidentirala je porast broja maloljetnika koji su ispoljili devijantno ponašanje, istaknuto je danas na konferenciji za novinare predstavnika ove uprave.

Maloljetnici sve češće krše zakon u Trebinju Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Načelnik Policijske uprave Trebinje Siniša Laketa rekao je da je u 128 narušavanja javnog reda i mira osam maloljetnih izvršilaca, što je porast u odnosu na uporedni period iz 2025. godine.

"Bilježimo rast broja maloljetnika koji se pojavljuju prvi put ili kao povratnici u devijantnom ponašanju", naveo je Laketa.

Prema njegovim riječima, evidentirano je i pet slučajeva vršnjačkog nasilja, dok je protiv tri maloljetnika podnesen izvještaj za počinjeno krivično djelo.

Istakao je da su evidentirana i dva napada na policijske službenike u vršenju službenih radnji, ali da nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu i događaja koji bi nanijeli štetu građanima i njihovoj imovini, kao ni većih krivičnih djela koja nisu rasvijetljena.

On je naveo da je u prvih šest mjeseci evidentirano 138 krivičnih djela i 299 saobraćajnih nezgoda od kojih je jedna sa smrtno stradalim licem.

"U uporednom periodu prošle godine imali smo pet saobraćajnih nezgoda i sedam poginulih lica", rekao je Laketa i stanje bezbjednosti na području koje operativno pokriva Policijska uprava Trebinje ocijenio kao zadovoljavajuće.

Laketa je rekao da je u ovom periodu evidentirano 79 slučajeva zloupotrebe droge, od čega pet krivičnih djela i 74 prekršaja, te da je iz oblasti privrednog kriminaliteta evidentirano 15 krivičnih djela za koja je podneseno 11 izvještaja.

On je napomenuo da je u akciji "Fabija" dokumentovana kriminalna grupa i oduzeta veća količina droge, telefona i ostalih predmeta koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku.

Načelnik Sektora policije u Policijskoj upravi Trebinje Miodrag Janković rekao je da je da su tjelesne povrede najčešća krivična djela u kojima su učestvovali maloljetnici.

Načelnik Sektora kriminalističke policije u Policijskoj upravi Trebinje Ljubomir Supić rekao je da su u prvoj polovini godine zabilježena 133 krivična djela, a koeficijent ukupne rasvijetljenosti je 97 odsto. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Trebinje policija maloljetnici

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ