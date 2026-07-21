Policija otkrila zabrinjavajući trend: Maloljetnici sve češće krše zakon u Trebinju

Policijska uprava Trebinje evidentirala je porast broja maloljetnika koji su ispoljili devijantno ponašanje, istaknuto je danas na konferenciji za novinare predstavnika ove uprave.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Načelnik Policijske uprave Trebinje Siniša Laketa rekao je da je u 128 narušavanja javnog reda i mira osam maloljetnih izvršilaca, što je porast u odnosu na uporedni period iz 2025. godine.

"Bilježimo rast broja maloljetnika koji se pojavljuju prvi put ili kao povratnici u devijantnom ponašanju", naveo je Laketa.

Prema njegovim riječima, evidentirano je i pet slučajeva vršnjačkog nasilja, dok je protiv tri maloljetnika podnesen izvještaj za počinjeno krivično djelo.

Istakao je da su evidentirana i dva napada na policijske službenike u vršenju službenih radnji, ali da nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu i događaja koji bi nanijeli štetu građanima i njihovoj imovini, kao ni većih krivičnih djela koja nisu rasvijetljena.

On je naveo da je u prvih šest mjeseci evidentirano 138 krivičnih djela i 299 saobraćajnih nezgoda od kojih je jedna sa smrtno stradalim licem.

"U uporednom periodu prošle godine imali smo pet saobraćajnih nezgoda i sedam poginulih lica", rekao je Laketa i stanje bezbjednosti na području koje operativno pokriva Policijska uprava Trebinje ocijenio kao zadovoljavajuće.

Laketa je rekao da je u ovom periodu evidentirano 79 slučajeva zloupotrebe droge, od čega pet krivičnih djela i 74 prekršaja, te da je iz oblasti privrednog kriminaliteta evidentirano 15 krivičnih djela za koja je podneseno 11 izvještaja.

On je napomenuo da je u akciji "Fabija" dokumentovana kriminalna grupa i oduzeta veća količina droge, telefona i ostalih predmeta koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku.

Načelnik Sektora policije u Policijskoj upravi Trebinje Miodrag Janković rekao je da je da su tjelesne povrede najčešća krivična djela u kojima su učestvovali maloljetnici.

Načelnik Sektora kriminalističke policije u Policijskoj upravi Trebinje Ljubomir Supić rekao je da su u prvoj polovini godine zabilježena 133 krivična djela, a koeficijent ukupne rasvijetljenosti je 97 odsto.

(Srna)