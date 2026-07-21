Policija otkrila zabrinjavajući trend: Maloljetnici sve češće krše zakon u Trebinju

Policijska uprava Trebinje evidentirala je porast broja maloljetnika koji su ispoljili devijantno ponašanje, istaknuto je danas na konferenciji za novinare predstavnika ove uprave.
Načelnik Policijske uprave Trebinje Siniša Laketa rekao je da je u 128 narušavanja javnog reda i mira osam maloljetnih izvršilaca, što je porast u odnosu na uporedni period iz 2025. godine.
"Bilježimo rast broja maloljetnika koji se pojavljuju prvi put ili kao povratnici u devijantnom ponašanju", naveo je Laketa.
Prema njegovim riječima, evidentirano je i pet slučajeva vršnjačkog nasilja, dok je protiv tri maloljetnika podnesen izvještaj za počinjeno krivično djelo.
Istakao je da su evidentirana i dva napada na policijske službenike u vršenju službenih radnji, ali da nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu i događaja koji bi nanijeli štetu građanima i njihovoj imovini, kao ni većih krivičnih djela koja nisu rasvijetljena.
On je naveo da je u prvih šest mjeseci evidentirano 138 krivičnih djela i 299 saobraćajnih nezgoda od kojih je jedna sa smrtno stradalim licem.
"U uporednom periodu prošle godine imali smo pet saobraćajnih nezgoda i sedam poginulih lica", rekao je Laketa i stanje bezbjednosti na području koje operativno pokriva Policijska uprava Trebinje ocijenio kao zadovoljavajuće.
Laketa je rekao da je u ovom periodu evidentirano 79 slučajeva zloupotrebe droge, od čega pet krivičnih djela i 74 prekršaja, te da je iz oblasti privrednog kriminaliteta evidentirano 15 krivičnih djela za koja je podneseno 11 izvještaja.
On je napomenuo da je u akciji "Fabija" dokumentovana kriminalna grupa i oduzeta veća količina droge, telefona i ostalih predmeta koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku.
Načelnik Sektora policije u Policijskoj upravi Trebinje Miodrag Janković rekao je da je da su tjelesne povrede najčešća krivična djela u kojima su učestvovali maloljetnici.
Načelnik Sektora kriminalističke policije u Policijskoj upravi Trebinje Ljubomir Supić rekao je da su u prvoj polovini godine zabilježena 133 krivična djela, a koeficijent ukupne rasvijetljenosti je 97 odsto.
(Srna)