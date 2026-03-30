Nastavak akcije zbog podvođenja maloljetnica: Uhapšena i suspendovana tri policajca MUP-a TK

Autor Dušan Volaš
Sektor kriminalističke policije MUP-a TK je nastavio raditi na slučaju podvođenja dvije maloljetnice na prostituciju, a u okviru predmeta su uhapšena još tri policajca. Oni su nakon hapšenja suspendovani.

Grad Tuzla Izvor: Shutterstock

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, su u okviru istrage kojom rukovodi Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, u predmetu B.K. i drugi, danas uhapsili četiri osobe.

Kako je rečeno iz Uprave policije MUP-a TK, riječ je o E.K. (2003) i I.H. (2002), obojica iz Kalesije (policijski službenici PS Kalesija), A.H. (1990) iz Živinica (policijski službenik PS Živinice) i osoba M.J. (1962) iz Banovića.

Oni su uhapšeni po nalogu kantonalne tužiteljke, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 210a. stav 6. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - trgovina ljudima.

"Lica kojima je oduzeta sloboda će nakon kriminalističke obrade biti predata u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. S tim u vezi, direktor Uprave policije MUP-a TK je 30.3.2026. godine donio Odluku o privremenoj suspenziji za navedene policijske službenike, do okončanja krivičnog ili disciplinskog postupka", kazali su iz kantonalne policije.

