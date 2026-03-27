Optuženi za podvođenje djevojčica u Tuzli se izjasnili da nisu krivi

Iz Kantonalnog suda Tuzla danas je saopšteno da se svih osam optuženih za iskorištavanje dvije djevojčice u svrhu prostitucije od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine izjasnilo da nisu krivi.

Izvor: Kantonalni sud Tuzla

Pred sudijom za prethodno saslušanje održano je ročište za izjašnjenje o krivici u predmetu koji se po potvrđenoj optužnici Tužilaštva Tuzlanskog kantona vodi protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, DŽevada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića.

Oni su se izjasnili da nisu krivi za krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret.

Sudija će, shodno Zakonu o krivičnom postupku Federacije BiH, krivični predmet protiv optuženih proslijediti Vijeću Kantonalnog suda u Tuzli radi zakazivanja glavnog pretresa.