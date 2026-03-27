logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Optuženi za podvođenje djevojčica u Tuzli se izjasnili da nisu krivi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Iz Kantonalnog suda Tuzla danas je saopšteno da se svih osam optuženih za iskorištavanje dvije djevojčice u svrhu prostitucije od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine izjasnilo da nisu krivi.

Kantonalni sud Tuzla Izvor: Kantonalni sud Tuzla

Pred sudijom za prethodno saslušanje održano je ročište za izjašnjenje o krivici u predmetu koji se po potvrđenoj optužnici Tužilaštva Tuzlanskog kantona vodi protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, DŽevada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića.

Oni su se izjasnili da nisu krivi za krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret.

Sudija će, shodno Zakonu o krivičnom postupku Federacije BiH, krivični predmet protiv optuženih proslijediti Vijeću Kantonalnog suda u Tuzli radi zakazivanja glavnog pretresa.

Tagovi

Tuzla djevojčice Kantonalni sud krivica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ