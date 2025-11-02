"Ko nam štiti djecu?": Veliki protest u Tuzli završen ispred MUP-a: Građani traže ostavke i vanredne izbore (FOTO/VIDEO)

Protestna šetnja građana Tuzle, organizovana povodom posljednjih dešavanja na ovom području koja se odnose na sumnju u trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje maloljetnih djevojčica, završena je ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Izvor: Screenshot/tuzlanski.ba

Okupljeni građani poručili su da neće odustati od zahtjeva za pravdu i odgovornost institucija. Na mirnom protestu građani su između ostalog zatražili ostavke odgovornih, a čuo se i poziv na održavanje vanrednih izbora u Tuzlanskom kantonu, prenijeli su lokalni mediji.,

Tokom protestne šetnje, koja je započela ispred Doma za djecu bez roditeljskog staranja, građani su nosili transparente s porukama "Ko nam štiti djecu ako sistem štiti zločince", "Dužnost vam je štititi građane, a ne ubijati ih", "Policija treba da štiti, a ne da učestvuje", izražavajući duboko razočaranje u institucije koje su, prema njihovim riječima, zakazale u zaštiti najranjivijih.

"Ovo su osobe koje smo viđali na televiziji, u komšiluku, s kojima smo se pozdravljali i kojima smo vjerovali i onda odjednom saznamo za šta se sumnjiče. Kako poslije toga vjerovati bilo kome? Još mi je strašnije kad' pomislim da su ovi otkriveni, a koliko je možda onih za koje se ne zna, a koji rade, ili su spremni uraditi nešto takvo? Potrebne su reforme iz korijena u svim oblastima jer ovako se čini da je iz dana u dan sve gore", kazala je jedna od građanki Tuzle.

Okupljeni su kazali kako žele sprovođenje zakona, te da su policajci oni koji treba da štite, a ne oni kojih se treba plašiti, piše "Tuzlanski.ba".

"Vjerovati policiji, nažalost, odavno više nije moguće. Danima slušamo o slučajevima u kojima su pripadnici policije uhvaćeni s drogom, ali ono što se dogodilo prevazišlo je sve granice. Budimo građani koji će svojim glasom probuditi one koji imaju moć da mijenjaju sistem i smjenjuju one koji nisu dorasli funkcijama koje obavljaju. Ne smijemo dozvoliti da sutra žrtva bude moje, vaše ili bilo čije dijete. Istragu treba provesti do kraja i otkriti i one koji 29. oktobra možda nisu uhapšeni", poručuju građani.

"Mislim da za ovo treba cijela BiH da odgovara, a ne samo Tuzla koja je nekoliko puta pokušala poslati poruku ovoj državi", rekao je jedan od okupljenih građana.

"Ovo je sistem korupcije i kriminala, gdje imamo policajce i političare koji su kriminalci", još jedna je od poslanih poruka.

Podsjećamo, građani su izašli na ulice kako bi izrazili svoje nazadovoljstvo trenutnim sistemom, te zatražili pravdu i odgovornost za dvije maloljetne djevojčice koje su postale žrtve trgovine ljudima.

U velikoj akciji MUP-a TK 29. oktobra uhapšeno je osam osoba koje se sumnjiče na navođenje maloljetnica na prostituciju, štićenica Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Ono što je poražavajuće jeste to što su među uhapšenima četiri policijska službenika i jedan univerzitetski profesor.