Tužilaštvo u Tuzli štiti žrtve: Maloljetnice sigurne nakon hapšenja osumnjičenih za seksualnu eksploataciju

Dvije maloljetne djevojčice, koje su bile žrtve trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije, nalaze se pod stručnom i institucionalnom zaštitom.
Iz Kantonalnog tužilaštva u Tuzli su istakli da su djevojčice na sigurnom, a da objavljivanje njihovog identiteta, okolnosti i podataka o mjestu boravka predstavlja teško kršenje zakona i prava djece.
Naveli su da objavljivanje, prenošenje ili insinuacija identiteta djece predstavlja krivično djelo povreda privatnosti djeteta.
Tužilaštvo je pozvalo medije, korisnike društvenih mreža i pojedince da odmah uklone objave i komentare koji mogu da dovedu do identifikacije žrtava, te da u svom izvještavanju postupaju u skladu sa zakonom, etikom i zaštitom interesa djece.
Kako su naveli, ovakva ponašanja krše međunarodne i domaće norme, te ističu da u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona i stručnim službama i pojedincima, intenzivno sprovodi istragu u ovom predmetu s velikim prioritetom, a zaštita maloljetnih žrtava je fokus u svim fazama postupka.
Osam muškaraca, među kojima su četiri policajca i jedan univerzitetski profesor, uhapšeno je zbog sumnje da su seksualno iskorištavali dvije maloljetnice.