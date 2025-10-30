Tužilaštvo TK: Osumnjičeni službenici MUP-a skrivali i predavali maloljetnice u svrhu prostitucije

Osam osoba koje su osumnjičene da su počinili krivično djelo trgovina ljudima a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice rođene 2009. godine u svrhu prostitucije, među kojima su i četiri službenika Uprave policije MUP-a TK, predati su u nadležnost Tužilaštva

Izvor: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona

Naredba o provođenju istrage za ovo krivično djelo je donesena protiv policijskih službenika Besima Kopića (51), Miralema Halilovića (46), Jasmina Modrića (30) i Dževada Požegića (55), te protiv još četiri osumnjičena- Šemsudina Kadrića (39), Zijada Jagodića (61), Sulejmana Šehića (67) i Nedima Avdića (41), saopšteno je iz Kantonalng tužilaštva TK.

Oni će na ove okolnosti danas biti ispitani, te će Tužilaštvo, najvjerovatnije za svih 8 osumnjičenih osoba, Kantonalnom sudu Tuzla staviti prijedlog za određivanje pritvora.

"Kopić, Kadrić, Halilović, Modrić i Šehić su osumnjičeni da su periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dvije petnaestogodišnje djevojčice u svrhu iskorištavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja, te su i oni koristili njihove seksualne usluge koje su im plaćali. Dio novca od seksualnih usluga, koje su djevojčice bile prisiljene imati sa drugim osobama je uzimao prvoosumnjičeni Besim Kopić", naveli su iz Tužilaštva TK.

U saopštenju se dodaje da su Jagodić, Požegić i Avdić osumnjičeni da su u pomenutom periodu, iako su bili svjesni da se radi o djevojčicama koje su maloljetne i da su žrtve trgovine ljudima, koristili njihove seskualne usluge i plaćali im za to.

"Radi se o dvije djevojčice čiji je razvoj otežan teškim porodičnim prilikama i koje su bile smještene u socijalnim ustanovama na području Tuzle, kao i prihvatilištu Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, odakle su više puta bježale i vraćane su od strane policijskih službenika i centara za socijalni rad. Osumnjičeni su iskorištavali njihov bijeg iz ustanova i njihovo stanje bespomoćnosti kako bi ih vrbovali i navodili na prostituciju i koristili njihove seksualne usluge", navodi se u saopštenju Tužilaštva TK.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je u saradnji sa istražiteljima Sektora kriminalističke policije-odsjeka za borbu protiv organiziranog i kompjuterskog kriminala MUP-a TK provodilo višemjesečne istražne radnje i radilo na dokumentovanju ovih krivičnih djela.

Osumnjičeni su juče, nakon obavljenih pretresa na više lokacija u Kalesiji, Živinicama i Banovićima, uhapšeni. Nad njima je obavljena kriminalistička obrada te su uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati u nadležnost Tužilaštva.

"Za krivično djelo - Trgovina ljudima - iz člana 210.a stav 2 KZ FBiH (ko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi osobu koja nije navršila 18 godina u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja) predviđena je kazna zatvora od najmanje 10 godina", zaključuje se u saopštenju Tužilaštva TK.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona nastavlja istražne radnje u ovom predmetu.