Policajci uhapšeni na području Tuzlanskog kantona zbog sumnje na navođenje maloljetnica na prostituciju

Visokopozicionirani policajci iz Kalesije i Živinica jutros su uhapšeni u Tuzlanskom kantonu zbog sumnje da su maloljetnice iz Doma u Tuzli navodili na prostituciju.

Izvor: Shutterstock

Nakon višemjesečne istrage, pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK jutros su izvršili pretrese i hapšenja u Živinicama, Banovićima i Kalesiji. Tom prilikom uhapšeno je sedam osoba.

"Među uhapšenima su četiri policijska službenika Uprave policije MUP-a TK, a osnov sumnje odnosi se na krivično djelo iz člana 210a Krivičnog zakona FBiH – trgovina ljudima", saopšteno je iz Uprave policije MUP-a TK.

U akciji su, prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni: B.K. (1974), Dž.P. (1970), J.M. (1995), M.H. (1979), N.A. (1984), Z.J. (1964) i S.Š. (1958). Među njima su i visokopozicionirani policijski službenici: inspektor Policijske uprave Kalesija Besim Klopić, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice Miralem Halilović, te policijski službenici iz Živinica Jasmin Modrić i Dževad Požegić.

Akcija je sprovedena po nalogu Tužilaštva TK, uz naredbu nadležnih sudova.

Nezvanično, Klix saznaje da se uhapšeni terete za navođenje na prostituciju maloljetnih osoba, među kojima su i djevojčice štićenice Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.