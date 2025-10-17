logo
Policija i tužilaštvo istražuju: Bačena bomba u dvorište kuće u tuzlanskom naselju Krojčica

Autor D.V. Izvor mondo.ba
Nepoznata osoba bacila je eksplozivnu napravu pored pomoćnog objekta kuće u privatnom vlasništvu u tuzlanskom naselju Krojčica, a povrijeđenih lica nije bilo, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Bačen eksploziv u dvorište kuće u Tuzli Izvor: MUP KS

Policija je izašla na mjesto događaja i potvrdila navode prijave.

O događaju, koji je prijavljen jutros, obaviješten je kantonalni tužilac po čijem je nalogu izvršen uviđaj.

Sve dalje radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju događaja preduzimaće se pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva.

Tuzla

