Crnadak za MONDO: Autoputevi RS potvrdili da su naplaćivali putarinu i 9. januara

Igor Crnadak izjavio je za MONDO da su Autoputevi RS svojim saopštenjem potvrdili da je putarina naplaćivana i 9. januara, iako je tog dana saobraćaj bio najavljen kao besplatan.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak reagovao je na saopštenje Autoputeva RS, poručivši da su upravo njihove tvrdnje potvrdile da je putarina na autoputevima naplaćivana i vozačima koji su se autoputem kretali 9. januara, iako je prethodno najavljeno da će tog dana saobraćaj biti besplatan.

Crnadak je naveo da su Autoputevi RS u svom demantiju potvrdili da su ulazne rampe spuštene već u 22.30 časova, dok je prva putarina naplaćena u 00.01 čas nakon ponoći.

"Iz ovoga je jasno da su bili sitničavi i neprofesionalni, jer su naplatili putarinu i vozačima koji su autoput koristili 9. januara", poručio je Crnadak.

On je dodao da, ukoliko nadležne institucije saopšte da je 9. januara vožnja autoputem besplatna, onda bi to, kako ističe, trebalo i dosljedno sprovesti u praksi.

"Ako kažu da se 9. januara vozi besplatno, neka tako stvarno i bude", naveo je Crnadak.

Kao rješenje za narednu godinu, predložio je da se i ulazne i izlazne rampe podignu do 23.59 časova, kako ne bi bilo dilema niti, kako kaže, prostora za različita tumačenja.

Podsjećamo, Autoputevi RS su ranije saopštili da je saobraćaj 9. januara bio besplatan, te da nije bilo naplate putarine tog dana, što je izazvalo polemiku nakon što su se pojavile tvrdnje da su pojedini vozači ipak platili prolazak autoputem.