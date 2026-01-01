logo
"Živjeće ognjište"- Slogan za Dan Republike Srpske

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Povodom obilježavanja Dana Republike Srpske predstavljen je zvanični vizual ovogodišnje proslave čija je centralna poruka u sloganu "Živjeće ognjište", kao zavjet da se identitet ne zaboravi i da se gradi društvo mira, stabilnosti i razvoja, saopšteno je iz Ministarstva.

Dan rs 2026 slogan Izvor: Vlada RS

"`Živjeće ognjište` snažno poručuje da Republika Srpska nije privremena tvorevina, niti prolazna politička kategorija. Ona je izraz kolektivne volje da se ostane na svome, da se čuva ono što je stečeno i da se odgovorno prenese budućim generacijama", navodi se u saopštenju Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Ova poruka, kako se dodaje, nije okrenuta samo prošlosti i sjećanju, već je zavjet budućnosti i potvrda da Republika Srpska ima snagu da traje, da se razvija i da odgovorno čuva ono što je stvoreno, svjesna svoje istorije, ali okrenuta novim generacijama.

"Duboko ukorijenjen u identitetskom biću srpskog naroda, ovaj slogan nosi poruku koja ne pripada samo vremenu u kojem živimo, već se oslanja na vijekove istorijskog iskustva, stradanja, opstanka i neprestane borbe da se sačuva dom", ističe se u saopštenju.

Naglašava se da je u srpskoj tradiciji ognjište mnogo više od dijela kuće - ono je srce doma, mjesto gdje se okupljala porodica, gdje su se pamtili preci i dočekivali potomci, slavila krsna slava i prenosile vrijednosti koje su oblikovale narod.

"Oko ognjišta se učilo ko smo, odakle dolazimo i kome pripadamo. Zato je ognjište kroz istoriju postalo snažan simbol identiteta - njegovo čuvanje značilo je čuvanje naroda, a njegovo gašenje često je značilo raseljavanje, gubitak i zaborav", napominje se u saopštenju.

Srpski narod je, dodaje se, kroz teške istorijske periode znao da bez svog ognjišta nema ni slobode, ni budućnosti - sačuvati ognjište značilo je sačuvati pravo na postojanje.

"Republika Srpska danas predstavlja to zajedničko, savremeno ognjište srpskog naroda sa ove strane Drine - ona je prostor u kojem se čuvaju identitet, jezik, kultura i vjera, ali i u kojem se živi svakodnevni život, rađaju djeca, osnivaju porodice i planira budućnost", ističe se u saopštenju.

Republika Srpska će i ove godine nizom manifestacija svečano i dostojanstveno obilježiti Dan Republike. Centralne svečanosti planirane su 5, 8, 9. i 10. januara i predviđeni su svečana akademija, kao i tradicionalni svečani defile.

