Saobraćaj obustavljen zbog "Dana Republike Srpske": Zatvorene centralne ulice 8. i 9. januara

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava da će 8. i 9. januara 2026. godine biti potpuno obustavljen saobraćaj u centralnim ulicama Banjoj Luci zbog održavanja proslave „Dana Republike Srpske“.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Obustava će trajati od jutarnjih sati do završetka programa, a obuhvata ulice Aleja svetog Save, Kralja Petra I Karađorđevića, Vidovdansku, Marije Bursać, Milana Tepića, Kninsku, Vuka Karadžića, te niz drugih ulica u centralnom dijelu grada.

Dana 8. januara 2026. godine obustava će biti na sljedećim ulicama:

Aleja svetog Save (od Gundulićeve ulice do Bulevara srpske vojske, 14.00–20.00 časova; od Ulice vladike Platona do Ulice Kralja Petra I Karađorđevića, od 7.00 časova do završetka)

Vidovdanska ulica (od Ulice Milana Tepić do Ulice Vuka Karadžić, od 7.00 časova do završetka)

Ulica Kralja Petra I Karađorđevića (od Bulevara cara Dušana do Aleje svetog Save, od 7.00 časova do završetka; od Aleje svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika, od 7.00 časova do završetka)

Ulica Marije Bursać (od raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, od 7.00 časova do završetka)

Ulica Milana Tepića (od raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, od 7.00 časova do završetka)

Kninska ulica (od raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać do Ulice Milana Tepić, od 7.00 časova do završetka)

Ulica Vuka Karadžić (od raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića do Vidovdanske ulice, od 7.00 časova do završetka)

Dana 9. januara 2026. godine obustava će biti na sljedećim ulicama:

Ulica Kralja Petra I Karađorđevića (od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, i od raskrsnice sa Alejom svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika, od 7.00 časova do završetka)

Ulica Milana Tepića (od raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom)

Ulica Marije Bursać (od raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom)

Vidovdanska ulica (od Ulice Milana Tepić do Ulice Prvog krajiškog korpusa)

Ulica Dr Mladena Stojanovića (od raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice)

Ulica Olimpijskih pobjednika (od raskrsnice sa Gundulićevom do raskrsnice sa Ulicom I krajiškog korpusa)

Bulevar cara Dušana (od raskrsnice sa Kninskom ulicom do Ulice Teodora Kolokotronisa)

Ulica Teodora Kolokotronisa (od raskrsnice sa Ulicom patrijarha Makarija Sokolovića do raskrsnice sa Ulicom Đure Daničića)

Ulica Zdravka Čelara (kružni tok)

Ulica Đure Daničića (od raskrsnice sa Ulicom Teodora Kolokotronisa do raskrsnice sa Jevrejskom ulicom)

Jevrejska ulica (od raskrsnice sa Ulicom Gorana Radulovića Bimbe do raskrsnice sa Ulicom Ivana Franje Jukića)

Ulica Ivana Franje Jukića (od raskrsnice sa Ulicom Kralja Alfonsa XIII do raskrsnice sa Jevrejskom ulicom)

Za vrijeme obustave, linije gradskog i prigradskog prevoza biće preusmjerene prema alternativnim trasama, a regulisanje saobraćaja vršiće službena lica MUP-a Republike Srpske. Posebno su navedene rute za linije 7, 9b, 13P, 14, 14b, 17, 17A, 19 i 20, uključujući preusmjeravanja kroz Ulice Vuka Karadžića, Ranka Šipke, Solunsku, Omladinsku, Isaije Mitrovića, Teodora Kolokotronisa i druge, u zavisnosti od pravca kretanja.

Odjeljenje za saobraćaj i puteve moli sve učesnike u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja tokom proslave Dana Republike Srpske.