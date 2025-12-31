logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjaluka u znaku novogodišnje euforije: Dnevne žurke ispunile grad, gužve na svakom koraku (FOTO/VIDEO)

Banjaluka u znaku novogodišnje euforije: Dnevne žurke ispunile grad, gužve na svakom koraku (FOTO/VIDEO)

Autor N.D.
0

Banjaluka danas diše punim plućima u znaku novogodišnje euforije.

Dnevne žurke u Banjaluci Izvor: Mondo - Slaven Petković

Već od ranih popodnevnih sati u centru grada zabilježene su velike gužve, a brojni građani i gosti izašli su kako bi provjerili kakva je atmosfera na dnevnim žurkama koje su organizovali mnogi banjalučki kafići.

Gotovo da nema lokala koji danas nije u prazničnom raspoloženju, muzika se čuje sa svih strana, terase su prepune, a dobra energija širi se ulicama grada. Dnevne žurke postale su pravi uvod u najluđu noć, a Banjaluka još jednom potvrđuje da zna kako da slavi.

Uz osmijehe, zdravice i ples, građani koriste priliku da se opuste i pozdrave staru godinu u veselom društvu. Ugostitelji ističu da je odziv izuzetno veliki, a atmosfera, kako kažu,  nikad bolja.

Novogodišnja euforija je već na vrhuncu, a Banjaluka danas pokazuje da je jedan od gradova u kojem praznična čarolija počinje mnogo prije ponoći. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka Nova godina žurke

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ