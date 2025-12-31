Banjaluka danas diše punim plućima u znaku novogodišnje euforije.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Već od ranih popodnevnih sati u centru grada zabilježene su velike gužve, a brojni građani i gosti izašli su kako bi provjerili kakva je atmosfera na dnevnim žurkama koje su organizovali mnogi banjalučki kafići.

Gotovo da nema lokala koji danas nije u prazničnom raspoloženju, muzika se čuje sa svih strana, terase su prepune, a dobra energija širi se ulicama grada. Dnevne žurke postale su pravi uvod u najluđu noć, a Banjaluka još jednom potvrđuje da zna kako da slavi.

Vidi opis Banjaluka u znaku novogodišnje euforije: Dnevne žurke ispunile grad, gužve na svakom koraku (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 10 10 / 10

Uz osmijehe, zdravice i ples, građani koriste priliku da se opuste i pozdrave staru godinu u veselom društvu. Ugostitelji ističu da je odziv izuzetno veliki, a atmosfera, kako kažu, nikad bolja.

Novogodišnja euforija je već na vrhuncu, a Banjaluka danas pokazuje da je jedan od gradova u kojem praznična čarolija počinje mnogo prije ponoći.