Banjaluka danas diše punim plućima u znaku novogodišnje euforije.
Već od ranih popodnevnih sati u centru grada zabilježene su velike gužve, a brojni građani i gosti izašli su kako bi provjerili kakva je atmosfera na dnevnim žurkama koje su organizovali mnogi banjalučki kafići.
Gotovo da nema lokala koji danas nije u prazničnom raspoloženju, muzika se čuje sa svih strana, terase su prepune, a dobra energija širi se ulicama grada. Dnevne žurke postale su pravi uvod u najluđu noć, a Banjaluka još jednom potvrđuje da zna kako da slavi.
Banjaluka u znaku novogodišnje euforije: Dnevne žurke ispunile grad, gužve na svakom koraku (FOTO/VIDEO)
Uz osmijehe, zdravice i ples, građani koriste priliku da se opuste i pozdrave staru godinu u veselom društvu. Ugostitelji ističu da je odziv izuzetno veliki, a atmosfera, kako kažu, nikad bolja.
Novogodišnja euforija je već na vrhuncu, a Banjaluka danas pokazuje da je jedan od gradova u kojem praznična čarolija počinje mnogo prije ponoći.