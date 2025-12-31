Šetao ulicom pijan sa pištoljem: Gradačanin uhapšen u Banjaluci

Policija je u Banjaluci uhapsila lice iz Gradačca S.D. nakon što je prijavljeno da se kreće ulicom sa pištoljem.

Izvor: Shutterstock

Kod uhapšenog je pronađen i oduzet pištolj "glok" sa municijom, a utvrđeno je i da ima 1,60 promila alkohola u krvi, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Policija je uhapsila i N.P. nakon prijave da u Banjaluci puca iz pištolja.

Kod ovog lica utvrđeno je 2,92 promila alkohola u krvi i od njega je oduzet gasni pištolj.

Banjalučka policija uhapsila je juče i D.B. iz Banjaluke na osnovu više raspisanih potraga. U toku je kriminalistička obrada, nakon čega će ovo lice biti predato službenicima banjalučke Sudske policije.

Ovi lice uhapšeno je na osnovu potjernice koji je raspisao Nacionalni biro Interpola Sarajevo, centralne potjernice po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci i crvene difuzne potjernice Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, te potrage banjalučkih policijskih stanica Lazarevo i Lauš.

Lice D.G. uhapšeno je u Banjaluci prilikom izvršenja krivičnog djela na parkingu tržnog centra.

Hapšenje je izvršeno sinoć u 19.25 časova, a kod D.G. pronađen je i oduzet elektornski uređaj namijenjen za blokadu signala između ključa i računara putničkog vozila, takozvani džemer, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

(Srna)