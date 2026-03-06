logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gori nebo nad Teheranom: Oko 50 izraelskih aviona gađalo bunker iranskog vođe (Video)

Gori nebo nad Teheranom: Oko 50 izraelskih aviona gađalo bunker iranskog vođe (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Oko 50 izraelskih aviona pogodilo je podzemni bunker u centru Teherana, izgrađen za iranskog vrhovnog vođu, koji je ubijen u ranijim američko-izraelskim napadima.

Izrael gađao iranski bunker Izvor: X/IDF/Printscreen

Oko 50 izraelskih borbenih aviona pogodilo je podzemni bunker izgrađen za iranskog vrhovnog vođu u centru Teherana, saopštila je izraelska vojska.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navele su da je operacija izvedena jutros u centralnom dijelu grada i da se bunker nalazi ispod kompleksa iranskog državnog rukovodstva.

Objavili su i snimak napada.

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei ubijen je u prvim američko-izraelskim napadima prošle subote.

"Bunker se i dalje koristio"

"Hamnei je eliminisan prije nego što je mogao da koristi bunker tokom operacije ‘Roaring Lion’, ali su kompleks i dalje koristili visoki zvaničnici iranskog režima", objavio je IDF na Telegramu.

(Mondo.rs) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran Izrael

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ