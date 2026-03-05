logo
Ukrajina pomaže SAD-u: Zelenski šalje specijalce da hitno pomognu Trampu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Zelenski pomaže Trampu u borbi sa iranskim "šahed" dronovima u ratu protiv Irana.

Zelenski šalje specijalce da hitno pomognu Trampu Izvor: Shutterstock/Anelo/Alexandros Michailidis/Lucas Parker/Below the Sky

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se odazvao u pomoć Sjedinjenim Državama i predsjedniku Donaldu Trampu da mu pomogne u ratu na Bliskom istoku. Zelenski je na svom "X" nalogu saopštio da će Ukrajina poslati svoje stručnjake za iranske "šahed" dronove koje ruska vojska koristi u ratu protiv Ukrajine.

"Primili smo zahtjev od Sjedinjenih Država za specifičnu podršku u vezi 'šahed' dronova na Bliskom istoku. Dao sam instrukcije da se obezbijedi sve što treba kako bi se osiguralo prisustvo ukrajinskih specijalista koji će garantovati neophodnu bezbjednost.

Ukrajina pomaže svojim saveznicima koji obezbjeđuju našu bezbjednost i čuvaju život naših građana. Slava Ukrajini!", napisao je Zelenski.

(Mondo.rs)

