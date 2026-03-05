UŽIVO Počinje kopnena invazija na Iran: Borci na granici, aerodrom u plamenu, ajatolah traži krv (Video)

Prema izraelskom sistemu upozorenja na rakete, alarm je aktiviran u velikim dijelovima centralnog Izraela, kao i na Zapadnoj obali.

Sirene za opasnost od vazdušnog napada oglasile su se u Tel Avivu nakon još jednog raketnog napada iz Irana, javio je izvještač RIA Novosti. Iznad grada se čulo više eksplozija, vjerovatno usljed djelovanja sistema protivvazdušne odbrane.

Iranska revolucionarna garda je zvanično negirala lansiranje dronova na teritoriju Azerbejdžana. Iran u svom saopštenju tvrdi da je Izrael lansirao dronove na Azerbejdžan kako bi se posvađali Iran i Azerbejdžan.

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev je sazvao hitan sastanak zbog navodnog napada dronovima na autonomnu regiju Nahčivan, prenosi britanski list "Gardijan". Pogođen je aerodrom na Nahčivanu, a Alijev je zaprijetio žestokim odgovorom države.

Jedan od najpoznatijih biznismena u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, milijarder Halaf Ahmad Al Habtur, uputio je otvoreno pismo predsjedniku SAD Donaldu Trampu u kojem oštro kritikuje odluku Vašingtona da pokrene rat protiv Irana, upozoravajući da će zemlje Bliskog istoka najviše osjetiti posljedice.

"Dejli mejl" prenosi da je Dubai pogođen jednom balističkom raketom, ali i sa više dronova. Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da je šest dronova palo na teritoriju Emirata, kao i da je šest raketa uništeno u najnovijem napadu koji je pokrenuo Iran.

Bagaei je takođe ponovio ranije iranske tvrdnje da balistička raketa koju je oborila protivvazdušna odbrana NATO-a dok je letjela ka turskom vazdušnom prostoru nije ispaljena iz Irana.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je za špansku televiziju TVE da će zemlje EU "prije ili kasnije platiti cijenu" ako ostanu nijeme na napade SAD i Izraela na Iran. Nije pružio dodatne detalje o prijetnji.

Iran je zaprijetio državama članicama Evropske unije zbog njihovog stava o američko-izraelskim napadima na Iran.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova upozorio je da će članice Evropske unije "prije ili kasnije platiti cijenu" ako ostanu pasivne prema napadima SAD i Izraela na Iran, dok detalji prijetnji ostaju nepoznati.

15 : 38

Avion iz Dubaija poletio za Sarajevo

Prvi državljani BiH koji su ostali zaglavljeni na Bliskom istoku zbog sukoba vraćaju se kući.

Avion kompanije "Flaj Dubai" poletio je danas u popodnevnim časovima za Sarajevo sa državljanima BiH.

Radi se o državljanima BiH koji su ostali u tranzitu u momentu kad su počeli sukobi na Bliskom istoku, kao i oni koji su imali planirano vraćanje u subotu i ponedjeljak za Sarajevo.

Let iz Dubaija za Sarajevo bio je planiran juče, ali je otkazan.

Najpoznatiji milijarder iz Emirata udario na Trampa

Balistička raketa pala na Dubai?

Tramp privatno nazvao britanskog premijera Starmera gubitnikom

Američki predsjednik Donald Tramp navodno je tokom privatne večere sa prijateljima opisao britanskog premijera Kira Starmera kao gubitnika, prenosi britanski Telegraf.

Izvor koji je razgovarao sa novinarima rekao je da je izjava data u protekle dvije nedjelje i da odražava Trampov stav da Starmer više nema političku budućnost.

Iran prijeti zemljama Evropske unije

Oglasio se iranski ajatolah oštrom porukom

Iranski veliki ajatolah Abdolah Džavadi Amoli u poruci emitovanoj na državnoj televiziji pozvao je na prolivanje krvi cionista i američkog predsjednika Donalda Trampa, usred sukoba sa Izraelom i SAD.

Španija šalje svoju najsavremeniju fregatu na Kipar

Španija će poslati svoju "tehnološki najnapredniju" fregatu na Kipar kako bi branila EU i njene istočne granice, zajedno sa brodovima iz Francuske, Italije i Holandije, saopštilo je u četvrtak špansko Ministarstvo odbrane.

Fregata klase Alvaro de Bazan "Kristofor Kolumbo", koja od 3. marta obavlja misije "praćenja, zaštite i obuke" u Baltičkom moru, biće poslata u istočni Mediteran, gdje se očekuje da će 10. marta stići kod ostrva Krit.

Šta se krije 500 metara ispod Irana?

Iran ima jedan od najvećih vojnih arsenala na Bliskom istoku, sa više od 3.000 balističkih raketa, prema izvještaju Centralne komande SAD iz 2022. godine.

Rakete kratkog dometa, kao što su Fateh i Zolfagar, dizajnirane su za brze udare na obližnje vojne ciljeve. Obično se koriste prve, kao odgovor na napad, a njihova sposobnost da se lansiraju u rafalima (niz raketa ispaljenih istovremeno) smanjuje vrijeme upozorenja i otežava protivniku preduzimanje preventivnih akcija. Iran je koristio ovu taktiku 2020. godine kao odgovor na ubistvo generala Kasema Sulejmanija.

Nova uzbuna na Kipru

Kipar je izdao upozorenje na bezbjednosnu prijetnju u blizini vazduhoplovne baze RAF Akrotiri. Ubrzo nakon toga, vlasti su saopštile da je bezbjednosni incident u vojnoj vazduhoplovnoj bazi završen.

Sve je spremno za kopneni napad na Iran

Informacija se smatra realnom jer oružane grupe Kurda u Iranu već imaju hiljade boraca raspoređenih duž iračko-iranske granice. Od početka rata neke od njih su javno pozivale iranske vojnike da pređu na njihovu stranu. Kao odgovor, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sve češće pokreće napade na kurdske položaje.

Prema jednom izvoru CNN-a, ideja je da kurdske snage angažuju iranske bezbjednosne strukture i tako ih odvuku od velikih gradova, što bi civilima olakšalo organizovanje protesta protiv vlasti. Drugi američki zvaničnik navodi da bi Kurdi mogli izazvati haos u regionu i maksimalno iscrpiti vojne resurse Teherana. Postoji i plan da zauzmu teritoriju na sjeveru Irana i stvore tampon-zonu koja bi koristila Americi i Izraelu.

Evropi prijeti najveći migracioni talas od 2015. godine

Evropa je u strahu od novih masovnih migracija sa Bliskog istoka zbog rata Amerike i Izraela protiv Irana. Potencijalna migraciona kriza iz Irana mogla bi, u nekim scenarijima, biti čak i veća od one koja je pogodila Evropu 2015. godine, kada se dogodila seoba naroda iz Azije i Afrike povezana sa ratom u Siriji.

Gdje su Rusija i Kina dok bukti rat u Iranu?

Rusija i Kina, dva najmoćnija diplomatska partnera Teherana, nazvale su američko-izraelski rat protiv Irana, u kojem je poginulo više od 1.000 ljudi, jasnim kršenjem međunarodnog prava.

Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je atentat na iranskog vrhovnog vođu Alija Hamneija "ciničnim kršenjem svih normi ljudskog morala", dok je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji poručio svom izraelskom kolegi Gideonu Sa’aru da se "problemi ne mogu istinski riješiti silom" i pozvao sve strane da izbjegnu dalju eskalaciju.

Azerbejdžan zaprijetio odgovorom poslije napada dronovima

Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana u četvrtak je optužilo Iran da je izveo napad dronovima na njegovu eksklavu Nahčivan. Ministarstvo je u saopštenju navelo da se jedan dron srušio u blizini aerodroma u Nahčivanu, a drugi u blizini jedne škole.

Britanski ministar stiže na Kipar

Britanski ministar odbrane Džon Hili očekuje se danas kasnije na Kipru. Posjeta dolazi nakon što je britanska baza na ostrvu u nedjelju pogođena dronom, dok je nekoliko drugih letjelica presretnuto prethodnih dana.

Nakon početnih napada SAD i Izraela na Iran tokom vikenda, premijer Kir Starmer izjavio je da je zaštita britanskih baza i osoblja podignuta na najviši nivo.

Velika Britanija šalje ratni brod HMS Dragon u region, ali se ne očekuje da će isploviti iz Portsmuta prije sljedeće nedjelje. Trenutno se ukrcava municija na brod.

Eksplozije odzvanjaju na aerodromu u još jednoj zemlji

Iranske rakete, kao i nešto što izgleda kao dron, pogodile su aerodrom u Azerbejdžanu, iako Ministarstvo odbrane Azerbejdžana nije izdalo zvaničnu potvrdu.

Iran zatvorio Ormuski moreuz za Zapad, prijeti potapanjem brodova

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je Ormuski moreuz zatvoren za brodove iz SAD, Izraela i evropskih zemalja, upozorivši da će sva plovila koja pripadaju zapadnim saveznicima biti meta napada.

Evo zašto Teheran ima komplikovan odnos sa većinom suseda

Iran dijeli granicu sa sedam zemalja. Osim sa dvije, odnosi sa svim susjedima su mu izrazito komplikovani. Ta izolacija se odrazila i u reakcijama svijeta na napad na Iran i njegovu odmazdu.

Objavljena zvanična procjena mrtvih u torpediranju iranskog broda

Potvrđene su prve procene od 80 poginulih nakon što je iranski ratni brod IRIS Dena potonuo u Indijskom okeanu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Šri Lanke.

Podsjećamo, američka mornarica napala je iranski ratni brod, a riječ je o prvom potapanju jednog ratnog broda od Drugog svjetskog rata u kojem je u napadu korišćen torpedo.

Izrael je napao ciljeve Hezbolaha u Bejrutu

Izraelska vojska tvrdi da je započela napade na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu, bez navođenja detalja.

Glasna eksplozija čula se u glavnom gradu Libana noćas, samo nekoliko trenutaka pre nego što je Izrael objavio tu informaciju.

Saudijska Arabija presreće dolazeće dronove

Saudijska Arabija presrela je tri drona iznad svoje središnje pokrajine Al-Kharj, saopštilo je u četvrtak ministarstvo obrane te zemlje.

Iran je noćas lansirao novi talas raketa prema Izraelu

Iran je noćas izveo novu raketnu paljbu prema Izraelu, saopštila je izraelska vojska.

"U posljednjih nekoliko minuta, Komanda domaće odbrane poslala je preventivnu instrukciju direktno na mobilne telefone u relevantnim oblastima", objavile su Izraelske odbrambene snage neposredno prije 4 sata ujutro po lokalnom vremenu.

Sirene su se oglasile u Jerusalimu i drugim djelovima centralnog Izraela. Ovo označava treći talas projektila ispaljenih na Izrael iz Irana od ponoći.

Katar "privremeno" evakuiše stanovništvo

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da vlasti u Kataru evakuišu stanovnike koji žive u blizini američke ambasade, kao "privremenu mjeru predostrožnosti".

Ministarstvo nije preciziralo šta je podstaklo ovaj potez, navodeći samo da je odluka doneta radi očuvanja javne bezbjednosti.

Vlasti su saopštile da će evakuisanim stanovnicima biti obezbijeđen odgovarajući smještaj.

Počela kopnena invazija na Iran!

Kurdi iz Iraka napali Iran! Sjedinjene Države su negirale bilo kakvu povezanost sa njima i optužbama da su ih naoružali i podstakli na oružanu borbu.

Ogroman broj stradalih u ratu na Bliskom istoku

Prema posljednjim informacijama sa Bliskog istoka, u izraelsko-američkim napadima na Iran poginulo je najmanje 926 ljudi.