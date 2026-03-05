Evakuacija državljana BiH: Avion iz Dubaija poletio za Sarajevo

Prvi državljani BiH koji su ostali zaglavljeni na Bliskom istoku zbog sukoba vraćaju se kući.

Izvor: Shutterstock

Avion kompanije "Flaj Dubai" poletio je danas u popodnevnim časovima za Sarajevo sa državljanima BiH.

Radi se o državljanima BiH koji su ostali u tranzitu u momentu kad su počeli sukobi na Bliskom istoku, kao i oni koji su imali planirano vraćanje u subotu i ponedjeljak za Sarajevo.

Let iz Dubaija za Sarajevo bio je planiran juče, ali je otkazan.

Prema dostupnim podacima, pomenuti avion je ušao u zračni prostor Saudijske Arabije, a njegov dolazak u Sarajevo se očekuje u 19.38 časova.

Ranije danas, ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Srđan Amidžić, saopštio je jutros da su osigurana neophodna finansijska sredstva za povratak građana BiH koji su ostali zaglavljeni u kriznim područjima na Bliskom istoku.