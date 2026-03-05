logo
Evakuacija državljana BiH: Avion iz Dubaija poletio za Sarajevo

Autor Haris Krhalić
Prvi državljani BiH koji su ostali zaglavljeni na Bliskom istoku zbog sukoba vraćaju se kući.

Let sa državljanima BiH iz Dubaija planiran za poslijepodne Izvor: Shutterstock

Avion kompanije "Flaj Dubai" poletio je danas u popodnevnim časovima za Sarajevo sa državljanima BiH.

Radi se o državljanima BiH koji su ostali u tranzitu u momentu kad su počeli sukobi na Bliskom istoku, kao i oni koji su imali planirano vraćanje u subotu i ponedjeljak za Sarajevo.

Let iz Dubaija za Sarajevo bio je planiran juče, ali je otkazan.

Prema dostupnim podacima, pomenuti avion je ušao u zračni prostor Saudijske Arabije, a njegov dolazak u Sarajevo se očekuje u 19.38 časova.

Ranije danas, ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Srđan Amidžić, saopštio je jutros da su osigurana neophodna finansijska sredstva za povratak građana BiH koji su ostali zaglavljeni u kriznim područjima na Bliskom istoku.

Tagovi

Dubai Sarajevo let

