Još jedan avion iz Dubaija sletio u Beograd: Let kasnio više od dva sata

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Avion kompanije Flydubai iz Dubaija sletio je danas na Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu sa više od dva sata kašnjenja.

Još jedan avion iz Dubaija sletio u Beograd Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Avion prevoznika ''Flaj Dubai'' iz Dubaija sletio je danas u Beograd, objavljeno je na sajtu Aerodroma ''Nikola Tesla''. Avion na letu FZ 1517 sletio je na beogradski aerodrom u 9.57 časova, a trebalo je da sleti u 7.35 časova.

Let "Flaj Dubai", koji je trebalo da stigne u Beograd danas oko 12.15 časova, je otkazan, navedeno je na sajtu aerodroma "Nikola Tesla". Kako je navedeno, u pitanju je let FZ 1745.

Kompanija ''Flaj Dubai'' do sada je organizovala tri leta od Dubaija do Beograda, a prvi avion koji je prevezao državljane Srbije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sletio je u Beograd u utorak ujutro.

Ambasada Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) saopštila je u srijedu da je vazdušni prostor UAE djelimično otvoren i da u ovom trenutku jedino lokalne aviokompanije organizuju ograničen broj odlaznih letova iz zemlje, a da su, prema informacijama kojima Ambasada raspolaže, priroritetne grupe građani koji su ostali u tranzitu i turisti.

Od subote traje sukob na Bliskom istoku između SAD i Izraela, sa jedne, i Irana, sa druge strane, zbog čega je vazdušni saobraćaj suočen sa prekidima i teškoćama.

