Evropski put u fokusu: Savjet ministara BiH odlučuje o važnim sporazumima sa EU

Evropski put u fokusu: Savjet ministara BiH odlučuje o važnim sporazumima sa EU

Autor Haris Krhalić
0

Od Šengena do novih pravila za SIM kartice: Pogledajte šta je danas na dnevnom redu Savjeta ministara BiH.

Sjednica savjeta ministara 5. mart Izvor: Savjet ministara BiH

Nova sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine zakazana je za danas sa početkom u 14 časova. Pred ministrima će se naći niz ključnih dokumenata, a u fokusu su evropske integracije, infrastrukturni projekti i modernizacija carinskog sistema.

Ključne tačke dnevnog reda:

  • Šengen i evropski put: Razmatraće se Informacija o izradi Šengenskog akcionog plana BiH, kao i planovi komuniciranja institucija o procesu pristupa EU za 2026. godinu.
  • Reformska agenda: Na stolu je sporazum sa Evropskom komisijom o Instrumentu za reforme i rast, uz definisanje institucionalnog okvira za sprovođenje planiranih reformi.
  • Carinska politika: Na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO), ministri će razmatrati izmjene Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici, što bi trebalo dodatno uskladiti domaće procedure sa evropskim standardima.
  • Bezbjednost i telekomunikacije: Planira se uvođenje obavezne registracije prepaid SIM kartica, čime bi se stalo u kraj anonimnim zloupotrebama. Takođe, biće podnesen izvještaj o saradnji sa Hrvatskom u nadzoru državne granice.

Finansije i imenovanja

Posebna pažnja biće posvećena Nacrtu sporazuma o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj. Ovaj projekat je namijenjen unapređenju upravljanja putnom infrastrukturom i rehabilitaciji magistralnih cesta u Federaciji BiH.

U drugom krugu glasanja, ministri bi trebali potvrditi rang-listu kandidata za sastav Savjeta za državnu pomoć BiH.

Na samom kraju zasjedanja, raspravljaće se o izmjenama odluke o dodacima na plate za zaposlene u državnom zatvoru (Zavod za izvršenje krivičnih sankcija).

