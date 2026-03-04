Ubijen vođa jedinice koja je planirala atentat na Trampa: Hegset otkrio zavjeru iz doba pandemije koronavirusa

Pit Hegset otkrio da je ubijen vođa jedinice koja je planirala atentat na Donalda Trampa.

Izvor: Iran's Supreme Leader/APAimages / imago stock&people / Profimedia/EPA-EFE/ALEXANDER DRAGO / POOL

Sekretar Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset je na konferenciji za medije otkrio da je ubijen vođa iranske jedinice koja je, prema njegovim riječima, planirala atentat na predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa, prenosi "Gardijan". Potom je objasnio predstavnicima medija o čemu je tačno riječ.

Cijela priča je počela još 2024. godine kada je tužilaštvo u Sjedinjenim Državama optužilo muškarca Farhada Šakerija iz Irana da je predvodio organizaciju u ime Iranske revolucionarne garde da planiraju atentat na Donalda Trampa, danas predsjednika Sjedinjenih Država, a tada kandidata za predsjednika pred predsjeničke izbore koji su održani u novembru 2024. godine. Istraga je utvrdila da su oni željeli da se osvete Trampu zbog ubistva iranskog generala Kasema Soleimanija 2020. godine.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.