logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ubijen vođa jedinice koja je planirala atentat na Trampa: Hegset otkrio zavjeru iz doba pandemije koronavirusa

Ubijen vođa jedinice koja je planirala atentat na Trampa: Hegset otkrio zavjeru iz doba pandemije koronavirusa

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Pit Hegset otkrio da je ubijen vođa jedinice koja je planirala atentat na Donalda Trampa.

Pit Hegset o ubistvu vođe iranske jedinice Izvor: Iran's Supreme Leader/APAimages / imago stock&people / Profimedia/EPA-EFE/ALEXANDER DRAGO / POOL

Sekretar Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset je na konferenciji za medije otkrio da je ubijen vođa iranske jedinice koja je, prema njegovim riječima, planirala atentat na predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa, prenosi "Gardijan". Potom je objasnio predstavnicima medija o čemu je tačno riječ.

Cijela priča je počela još 2024. godine kada je tužilaštvo u Sjedinjenim Državama optužilo muškarca Farhada Šakerija iz Irana da je predvodio organizaciju u ime Iranske revolucionarne garde da planiraju atentat na Donalda Trampa, danas predsjednika Sjedinjenih Država, a tada kandidata za predsjednika pred predsjeničke izbore koji su održani u novembru 2024. godine. Istraga je utvrdila da su oni željeli da se osvete Trampu zbog ubistva iranskog generala Kasema Soleimanija 2020. godine.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Pit Hegset Donald Tramp Iran ali hamnei

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ