Iranska balistička raketa lansirana na Tursku, Ankara traži hitne konsultacije sa NATO-om

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je da se balistička raketa ispaljena iz Irana kretala ka turskom vazdušnom prostoru prije nego što je oborena.

Iran napao Tursku? Lansirana raketa, oborio je NATO projektil Izvor: mwreck/Shutterstock

Skaj njuz prenosi da je protivvazdušna odbrana NATO u istočnom Mediteranu oborila raketu iz Irana, koja je prošla kroz irački i sirijski vazdušni prostor.

Nije bilo žrtava ili povrijeđenih.

Ministarstvo odbrane u Ankari je u saopštenju navelo da "iako se Turska zalaže za regionalnu stabilnost i mir, ona je u potpunosti sposobna da zaštiti svoju teritoriju i svoje građane, bez obzira na izvor ili porijeklo bilo kakve prijetnje".

- Svi neophodni koraci za odbranu naše teritorije i vazdušnog prostora biće preduzeti odlučno i bez oklevanja. Ponavljamo da zadržavamo pravo da odgovorimo na svaki neprijateljski čin usmeren protiv naše zemlje. Pozivamo sve strane da se uzdrže od akcija koje bi mogle da izazovu dalju eskalaciju sukoba u regionu - navelo je tursko ministarstvo.

U saopštenju se dodaje da će "Turska razgovarati sa NATO i drugim saveznicima nakon incidenta".

Tagovi

Iran Turska

