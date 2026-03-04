logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potopljen iranski ratni brod kod Šri Lanke: 180 članova posade u opasnosti, traje spasilačka akcija

Potopljen iranski ratni brod kod Šri Lanke: 180 članova posade u opasnosti, traje spasilačka akcija

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Iranska fregata IRIS Dena sa 180 članova posade potonula je 40 km južno od Šri Lanke, a lokalne vlasti pokrenule su hitnu akciju spasavanja. Ministar spoljnih poslova Vidžita Herat ističe da zemlja postupa u skladu sa međunarodnim obavezama.

Potopljen iranski ratni brod kod Šri Lanke Izvor: Profimedia

Iranski ratni brod sa 180 članova posade potonuo je 40 km južno od Šri Lanke, a lokalne vlasti izvele su akciju spasavanja. Ministar spoljnih poslova Vidžita Herat ističe da zemlja postupa u skladu sa obavezama.

Iranska fregata IRIS Dena potonula je rano jutros izvan teritorijalnih voda Šri Lanke, a Rojters je izvestio da je brod pogođen napadom podmornice. Fregata je imala posadu od 180 ljudi i poslala je poziv u pomoć jutros u 5:08.

Ministar spoljnih poslova Vidžita Herat rekao je da je 32 teško povrijeđena mornara prebačeno u bolnicu u Galeu, dok je potraga za ostatkom posade u toku.

"Nastavljamo potragu, ali još ne znamo šta se dogodilo sa ostatkom posade", rekao je zvaničnik za AFP. U pomoć su poslata dva broda i jedan avion Šri Lanke, ali uzrok potonuća broda još nije poznat.

Policija je pojačala mjere bezbjednosti ispred bolnice u Galu, a vlasti naglašavaju da Šri Lanka postupa u skladu sa međunarodnim konvencijama o pomorskoj potrazi i spasavanju. Herat je rekao da incident pokazuje ranjivost pomorske bezbjednosti u regionu i da zemlja nastavlja da preduzima sve hitne mjere kako bi spriječila slične nesreće.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran brod

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ