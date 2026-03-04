logo
Nakon smrti djeteta u Visokom: Nema novih slučajeva zaraze, pod nadzorom 35 osoba

Nakon smrti djeteta u Visokom: Nema novih slučajeva zaraze, pod nadzorom 35 osoba

Autor D.V. Izvor Nezavisne
0

Nakon što je dijete staro šest i po godina iz Visokog preminulo od meningokokne sepse, iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica kazali su da do ovog trenutka nema prijavljenih novih sumnjivih niti potvrđenih slučajeva povezanih s navedenim događajem.

Preventivne mjere u Visokom: Dezinfekcija škole i okoline nakon tragičnog slučaja sepse Izvor: MONDO/Samir Cacan

"Identifikovane su sve osobe koje su bile u bilo kakvom kontaktu s djetetom, te obavljeni svi potrebni pregledi. Do ovog trenutka nema prijavljenih novih sumnjivih niti potvrđenih slučajeva povezanih s navedenim događajem. Obavljena je i dezinfekcija svih prostora, ali preventivno i škole u blizini mjesta boravka ovog djeteta, u kojoj se, prema informacijama koje posjedujemo, nastava odvija online zbog tehničkog kvara na sistemu grijanja", kazali su iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane.

Dodaju da je zaštitne terapije primilo osam maloljetnih osoba, 13 ostalih članova porodice, te 14 zdravstvenih radnika koji su bili u kontaktu s djetetom i porodicom.

"Kao preventivna mjera, u toku je pojačan zdravstveni nadzor u trajanju od 21 dan, uz dostavljanje informativnih uputa školi i roditeljima o simptomima na koje je potrebno obratiti pažnju, te o načinu postupanja u slučaju eventualne pojave zdravstvenih tegoba", pojašnjavaju.

Ističu da nadležne institucije kontinuirano i pravovremeno prate situaciju i poduzimaju adekvatne korake.

"Institut za zdravlje i sigurnost hrane ostaje u stalnoj koordinaciji sa Domom zdravlja Visoko i menadžmentom škole, s ciljem pravovremene, stručne i odgovorne komunikacije. U ovom trenutku se radi o preventivnom i savjetodavnom postupanju, usmjerenom na smanjenje zabrinutosti i pružanje tačnih informacija roditeljima i nastavnom osoblju", zaključili su iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane.

(Nezavisne/Mondo)

