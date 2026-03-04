"Ne vjerujemo vlasti": Opozicija ostaje pri svom tekstu rezolucije o zabrani veličanja ustaštva

Šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga rekao je da ova stranka ostaje pri ranije upućenom tekstu rezolucije o osudi veličanja ustaštva, o kojoj će poslanici raspravljati na posebnoj sjednici 17. marta.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Mi kao opozicioni poslanici smo predložili Nacrt rezolucije o zabrani i osudi veličanja ustaške ideologije. Spremni smo za sugestije da bi rezolucija dobila oblik kakav zaslužuje", rekao je Bodiroga u Banjaluci nakon sjednice Kolegijuma Narodne skupštine.

On kaže da ne vjeruje predstavnicima vladajuće većine, istakavši da s tim u vezi ne vjeruje u iskrene namjere kada je riječ o formiranju zajedničke radne grupe koja bi radila na jedinstvenom tekstu rezolucije.

"Ostaćemo pri svom tekstu rezolucije. Dodaćemo još da ćemo ukloniti sve spomenike koji imaju veze sa Nezavisnom Državom Hrvatskom (NDH). Tražićemo i izmjenu zakona da bi kaznili kaznom zatvora one koji veličaju ustašku ideologiju", poručio je Bodiroga.

Tanja Vukomanović iz Kluba poslanika PDP-a navela je da je ova stranka podržala prijedlog SDS-a.

"Naš klub poslanika, zajedno sa predsjednikom je otišao i korak dalje. Predložili smo poseban zakon koji bi zabranio propagiranje takvih simbola i da se povećaju kazne", istakla je Vukomanovićeva.

Poslanik Liste za pravdu i red Milan Savanović rekao je da predložena rezolucija SDS-a ima podršku ovog kluba.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je da će 17. marta biti održana posebna sjednica o nacrtu rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije NDH i drugih ustaških, nacističkih i fašističkih simbola.

(Srna)