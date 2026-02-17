logo
SDS predlaže izmjene Zakona o izvršnom postupku i Rezoluciju o osudi veličanja ustaške ideologije (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Šef Kluba poslanika SDS-a u NSRS Ognjen Bodiroga najavio je predlaganje izmjene Zakona o izvršnom postupku kako bi borački dodaci i primanja ratnih vojnih invalida bila izuzeta od prinudne naplate, te inicijativu za Rezoluciju o osudi veličanja ustaške ideologije.

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini RS Ognjen Bodiroga najavio je da će predložiti izmjene Zakona o izvršnom postupku kojima bi borački dodaci i lična primanja ratnih vojnih invalida bili izuzeti od prinudne naplate, kao i inicijativu za usvajanje rezolucije o osudi veličanja ustaške ideologije na posebnoj sjednici parlamenta.

Bodiroga je rekao da će Klub SDS predložiti dopunu Zakona o izvršnom postupku, tražeći izmjenu člana 16, kako bi se od izvršenja izuzeli borački dodaci, lična invalidnina i posebna mjesečna primanja. Prema njegovim riječima, riječ je o primanjima koja imaju za cilj obezbjeđivanje egzistencije boračkih kategorija i zato treba da budu zaštićena od prinudne naplate.

On je najavio i da će SDS predložiti održavanje posebne sjednice na kojoj bi bila usvojena Rezolucija o osudi veličanja ustaške ideologije, uz poziv svim narodnim poslanicima da je zajednički potpišu i podrže.

U prijedlogu rezolucije navedeno je da:

- Narodna skupština RS osuđuje svako veličanje, isticanje, promovisanje ili opravdavanje ustaške ideologije, pokreta, simbola i pozdrava.

- Ustaški režim bio je zločinački i totalitarni, odgovoran za genocid, masovne zločine i progon Srba, Jevreja, Roma i drugih antifašista.

- Svaki oblik istorijskog revizionizma, negiranja ili umanjivanja zločina počinjenih od strane ustaškog režima osuđuje se.

- Vlada RS se poziva da dosljedno primjenjuje zakone protiv govora mržnje i podsticanja netrpeljivosti, te da proglasi nepoželjnim određenim pojedincima odgovornim za veličanje ustaštva.

- Svi predstavnici RS, institucije i organizacije pozivaju se da čuvaju istorijsku istinu i njeguju kulturu sjećanja na žrtve ustaško-fašističkog terora.

U prijedlogu rezolucije, kako je naveo, osuđuju se posljednja dešavanja u Širokom Brijegu i koncerta kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona, uključujući veličanje zločina i genocida nad žrtvama, kao i najava sličnih događaja u Mostaru.

Bodiroga je poručio da, bez obzira na političke odnose između SNSD-a i HDZ-a BiH, smatra da se rezolucija mora hitno donijeti.

Posebno zabrinjava, dodao je, što su na takvim događajima prisutne mlade osobe i djeca koja se, kako je rekao, od najranijeg uzrasta izlažu sadržajima povezanim s ideologijama koje su dovele do teških zločina.

Bodiroga je pozvao sve narodne poslanike da sazovu posebnu sjednicu i da Rezoluciju o osudi veličanja ustaške ideologije usvoje jednoglasno.

