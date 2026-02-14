Blanuša traži zabranu ulaska u BiH za Tompsona: "Tužilaštvo je na ozbiljnom ispitu"

Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša oštro je osudio dešavanja na sinoćnjem koncertu Marka Perkovića Tompsona u Širokom Brijegu, ističući da se umjesto pijeteta prema civilnim žrtvama ponovo povampiruje ustaški pozdrav.

Izvor: Astrobobo/Shutterstock

Blanuša je pozvao srpske predstavnike u institucijama Bosne i Hercegovine da pokrenu proceduru zabrane ulaska u zemlju za pomenutog hrvatskog pjevača.

Lider SDS-a je naglasio da su se uzvici "Za dom spremni" čuli svega pedesetak kilometara od Prebilovaca, i to u danima kada se srpski narod molitvama prisjeća stradalih predaka u Jasenovcu, na Kozari i brojnim drugim stratištima.

On je podsjetio na dubinu porodičnih rana, navodeći da je njegova majka siroče sa Kozare, te da ne može da pojmi postojanje onih koji u civilizovanom svijetu pokazuju nehuman odnos prema stravičnim zločinima iz prošlosti.

"Taj neprebolni bol, koji se prenosi s generacije na generaciju, jako dobro poznajem. Kao čovjek, želim da se to zlo nikada nikome na svijetu ne ponovi", istakao je Blanuša.

Blanuša je ukazao na to da se Tužilaštvo BiH trenutno nalazi na ozbiljnom ispitu.

"Ispit koji će pokazati da li smo zrelo i civilizovano društvo koje je spremno graditi budućnost na zdravim civilizacijskim vrijednostima ili se nemamo čemu dobrom nadati. Očekujem da Tužilaštvo BiH hitno reaguje na ovo neljudsko veličanje ustaškog pozdrava i izazivanje nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti", zaključio je predsjednik SDS-a.