Pogledajte kako je Tompson dočekan u Zagrebu: Baklje i delirijum, pozdravljen bučnije nego rukometaši

Marko Perković Tompson održao je govor kada se publika stišala od uzvika kada je najavljen na dočeku rukometaša.

Marko Perković Tompson je ipak nastupio u Zagrebu. Hrvatska rukometna reprezentacija je osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu pobjedom nad Islandom, a onda smo vidjeli cijelu dramu oko toga da li će biti dočeka.

Problem je bio to što lokalne vlasti Zagreba na čelu sa Tomislavom Tomaševićem nisu željele da dozvole nastup Marka Perkovića Tompsona. Ipak, rukometaši su izgurali svoje i na kraju ih je proustaški pjevač prvo dočekao na aerodromu, a onda se pojavio i na Trgu bana Jelačića.

Nakon što smo čuli "Ružu hrvatsku" od Prljavog kazališta, nekoliko navijačkih phesama i himnu Hrvatske "Lijepa naša", predstavljeni su rukometaši i stručni štab, nakon čega je uz oduševljenje rukometaša i publike najavljen Marko Perković Tompson.

Pratile su ga kamere nekoliko televizija koje su imale direktan prenos ovog dočeka, a kada je stigao prvo je izveo pjesmu koju su inače hrvatski rukometaši tražili da im se pušta kada postignu golove "Ako ne znaš što je bilo".

Nakon toga smo vidjeli da je Marko Perković zagrlio kapitena Hrvatske ivana Martinovića. Desnom beku je posvetio pjesmu "Moj Ivane", a onda održao govor.

"Tebi i svim igračima posvećujem ovu pjesmu, od srca! Donijeli ste nam veliku radost. Ja vam od srca kažem da ste vitezovi, hrvatski vitezovi. Kada ste gubili, gubili ste kao vitezovi, Kada ste pobjeđivali, pobjeđivali ste kao vitezovi. Zato vam hvala, hrvatski vitezovi. Vi ste pjevali puno hrvatskih pjesama, među njima i moje. Hvala vam na tome, što pratite moj rad. Večeras ćemo ovdje na trgu svih Hrvata otpjevati te naše pjesme", rekao je Marko Perković Tompson.

Nakon toga je izvedena i pjesma "Geni kameni", a očigledno da će doček trajati još dugo jer je izgleda planiran pun nastup Marka Perkovića, a ne samo da izvede nekoliko pjesama. Publika je između pjesama vikala "Marko, Marko" i pozdravljala ga jednako kao i bronzane rukometaše.