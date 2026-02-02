Rukometaši Hrvatske odgovorili na otkazivanje dočeka zbog Tompsona: "Kad zapjevam, partija mi sudi"

Reprezentativci Hrvatske u rukometu insistirali su da im pjeva proustaški pjevač Marko Perković Tompson, a pošto to neće biti moguće - doček je otkazan. U znak odgovora zapjevali su jednu njegovu pjesmu.

Rukometaši Hrvatske zapjevali su u svom autobusu pesmu proustaškog pjevača Marka Perkovića Tompsona "Ravnoteža", nakon vijesti da im je otkazan doček u Zagrebu. A otkazan je jer su insistirali da im Tompson pjeva, što vlasti glavnog grada Hrvatske nisu dozvolile.

"Kad zapjevam, partija mi sudi, neka sudi, pjevaćemo ljudi", pevali su rukometaši Hrvatske u autobusu, poslije osvojene bronzane medalje na Evropskom prvenstvu.

Rukometaši su insistirali da Marko Perković Tompson pjeva na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, ali to neće biti moguće zbog zabrane Grada Zagreba da se koriste obilježja, slogani i poruke kojima se veliča, podstiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, fašistički ili ustaški simboli i pokliči, uključujući ustaški poklič "Za dom spremni", koji Tompson kliče prije pjesme "Bojna Čavoglave".

