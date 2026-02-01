Otkazuje se doček rukometaša Hrvatske: Iz svlačionice zvali Tompsona, bez njega neće pred narod

Rukometaši Hrvatske neće doček u Zagrebu ako na njemu ne bude pjevao Marko Perković Tompson.

Izvor: RTL/printscreen

Danska je predvođena nevjerovatnim Matijasom Gidselom osvojila zlato na upravo završenom Evropskom prvenstvu za rukometaše, a Hrvatska se sa tog takmičenja vraća sa medaljom.

Izabranici Dagura Sigurdsona su osvojili bronzu nakon pobjede u meču za treće mjesto nad Islandom, a to je drugo veliko takmičenje zaredom sa koga dolaze sa odličjem. Kada su osvojili srebro prošle godine na Svjetskom prvenstvu, dočekani su u Zagrebu, a i sada je zakazan doček na trgu Bana Jelačića.

Ipak, nije sigurno da će se dogoditi. Zvanično doček rukometaša zakazan je za 15 časova na Trgu bana Jelačića, ali je zbog, kako Hrvati pišu, "neslaganja oko programa" sve dovedeno u pitanje.

Bez Tompsona ništa

Prema navodima "Indeksa", dio rukometaša je tražio da na dočeku pjeva Marko Perković Tompson, pa i po cijenu da doček ne bude u Zagrebu. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj se već ponudio da on organizuje doček sa Tompsonom u glavnoj ulozi.

"Kako je Indeksu potvrdio Tompsonov menadžment, hrvatski reprezentativci iz svlačionice su se videopozivom čuli s Markom Perkovićem Tompsonom, zvali su ga da ga pozdrave, a on im je čestitao na pobjedi i osvajanju medalje", piše Indeks.

Upravo je Miro Bulj objavio video snimak na kome se vidi kako rukometaši Hrvatske zovu Marka Perkovića i pjevaju mu njegovu pjesmu "Ako ne znaš što je bilo" nakon osvajanja bronze.

Thompson s našim herojima u slavlju preko videopoziva u svlačionici.



Naši rukometaši ga žele, narod ga želi, ali Savez predvođen Gobcem muti s Tomaševićem. Dosta HDZ-ovske i možemovske kuhinje. Već ste jednom po nalogu Plenkovića i Bandića isključivali razglas!



#rukomet…pic.twitter.com/QFrLfTPvtH — Miro Bulj (@MiroBulj)February 1, 2026

Tompson hoće, a može li?

"Ako Hrvatski rukometni savez i Grad pozovu Tompsona, naravno da će prihvatiti poziv, to se ne odbija. Rukometaši su izrazili veliku želju da on pjeva", rekao je Zdravo Barišić, menadžer ovog muzičara. Ipak, poslije ljetošnjeg koncerta Tompsona u Zagrebu gradonačelnik Tomislav Tomašević je rekao da novih koncerata ovog pjevača u prestonici neće biti.

Kažu da je doček otkazan?

"Tehničari su dobili naredbu da vrate svu opremu za sastavljanje pozornice. Pitala sam ih, a oni kažu da su dobili informaciju da dočeka neće biti", rekla je novinarka u javljanju uživo za RTL televiziju.

Grad Zagreb i Hrvatski rukometni savez su ranije objavili da će reprezentaciju dočekati Hrvatske ruže i Zaprešić bojsi, bend koji se specijalizovao za pjesme u vezi sa reprezentacijom.

Nije samo Bulj i Sinj

Sada se i gradonačelnik Splita iz redova HDZ-a Tomislav Šuta oglasio i rekao da će Split rado dočekati rukometaše, opet sa Tompsonom na čelu.

"Čestitam našim rukometašima na osvojenoj bronzanoj medalji kojom su razveselili cijelu Hrvatsku. Split je spreman da organizuje njihov doček na Rivi i da uvaži njihovu muzičku želju. Sportisti koji donose toliko radosti našoj domovini imaju pravo da biraju kako će slaviti. Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti", objavio je Šuta na društvenim mrežama.