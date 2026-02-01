logo
Hrvatska je ponovo velesila u rukometu: Poslije svjetskog srebra, u Zagreb ide evropska bronza

Hrvatska je ponovo velesila u rukometu: Poslije svjetskog srebra, u Zagreb ide evropska bronza

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Rukometaši Hrvatske savladali su Island i osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu.

Hrvatska osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu u rukometu Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Selekcija Hrvatske se vratila na najveću scenu! Nakon dolaska Dagura Sigurdsona na mjesto selektora, uspjeli su da na drugom uzastopnom turniru uzmu medalju. Poslije srebra na Svjetskom prvenstvu prošle godine, sada su osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu.

Na meču za treće mjesto bili su bolji od Islanda 34:32 (17:14) u meču u kome su vodili cijeli duel. Zapravo, poslije uvodnih desetak minuta, kada nije bilo puno golova, Hrvatska je preuzela vođstvo i vodila sve do samog kraja. Uspio je Island da iskoristi isključenja Hrvatske i da priđe na 33:32 na minut do kraja, ali to nije bilo dovoljno za preokret. 

Jedino što je pokvarilo slavlje Hrvatske je povreda Davida Mandića. Krilni rukometaš i posebno odličan defanzivac je u kontaktu sa rivalom sa Islanda u 48. minutu dobio udarac nakon koga mu je pukla arkada. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

00:14
David Mandić, povreda
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Ko je doveo Hrvatsku do pobjede?

Iako se David Mandić povrijedio i nije ga bilo u finišu, a Dominik Kuzmanović je propustio meč za bronzu, imala je Hrvatska na koga da se osloni. Tin Lučin postigao je čak devet golova, a pratili su ga Veron Načinović sa šest. Kod Islanda je najefikasniji bio Omar Ingi Magnuson, sa čak 12 pogodaka.

Sada čekamo još samo finale u kome će selekcije Danske i Njemačke odlučiti kome ide zlato, a kome srebro. Taj duel je na programu od 18 časova. 

