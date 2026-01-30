Veselin Vujović pobjesnio zbog onoga što rade Hrvatima: "Ako mogu onakvi Srbi, pa možete i vi"

Burna reakcija legendarnog jugoslovenskog rukometaša Veselina Vujovića zbog situacije sa Hrvatima na Evropskom prvenstvu.

Rukometna reprezentacija Hrvatske doživjela je veliku nepravdu na Evropskom prvenstvu u rukometu. Za razliku od svih ostalih polufinalista turnira, Hrvati su imali najduži put do Herninga, morali su da odsjednu 40 kilometara daleko od grada u kome se igra završnica, dok su "kockasti" takođe spavali u autobusu i dobijali su očajnu hranu.

Zbog toga je selektor Dagur Sigurdson digao glas na EHF, i žestoko se obračunao sa organizatorima turnira, u čemu ga je sad podržao i slavni jugoslovenski rukometaš Veselin Vujović.

Ovo je slika i prilika organizacije Eura. Naši reprezentativci umjesto u Herning, smješteni su u 40 km udaljeni Silkeborg. Svi ostali polufinalisti smješteni su u Herningu. Dečki su igrali DVA dana ZAREDOM, i jutros se 5 sati vozili busom. Iscrpljeni spavali na podu. Sramota.pic.twitter.com/Rxawc9cF8E — Ivan Forjan (@ForjanNovaTV)January 29, 2026



"Nevjerovatno. Čitam, gledam tu fotografiju... Ostao sam bez teksta. Šokiran sam. Ovim su sad stvarno dotakli dno. Najradije bih rekao nešto jako ružno, ali bolje da ćutim jer bih zbog iskrenosti bio kažnjen. Te ljude u EHF-u nije briga ni za koga osim za sebe i vlastiti profit. A Daguru Sigurdsonu svaka čast. Kapa dole, majstore. Napokon da neko pokaže stav i kičmu. Oduševio me je...", rekao je Vujović za "T-Portal".

Istakao je Vujović da EHF očigledno "ne vodi računa o igračima, njihovom komforu i zdravlju", dodavši da cijeli turnir djeluje kao da se igra samo zbog njih i njihovog profita, a ne samih sportista.

"Vidjeli ste fotografiju. Momci koji su u 24 sata odigrali dvije brutalno teške utakmice spavaju na podu dok se voze iz Malmea u Silkeborg. A onda još podatak da su Island, Danska i Njemačka smješteni u Herningu, gdje se igra završnica, dok je samo Hrvatska izdvojena. Nevjerovatno. Hrvatska je dvostruki olimpijski prvak, svjetski prvak, trostruki svjetski viceprvak i još osvajač brojnih medalja s Eura. Kako je moguće da jedna takva rukometna sila ima ovako ponižavajući tretman?", zapitao se Vujović.

"Ako mogu Srbi, možete i vi"

Vidjećemo da li će ovo uticati na Hrvatsku i da li će imati snage danas (17.45) da pruži otpor Njemačkoj, a Veselin Vujović je podsjetio da je Srbija pobijedila ovu reprezentaciju već na ovom turniru, pa tako savjetuje i srpske komšije da imaju čemu da se nadaju.

"To su te prljave igre van terena. Hrvatski igrači moraju da ostanu mirni i sve to da pretvore u dodatni motiv protiv Njemačke. Uostalom, ako su one Nijemce onakvi Srbi mogli razbiti, onda znamo o čemu ovdje govorimo", zaključio je.

U drugom polufinalu bore se Island i Danska (20.30). Meč za treće mjesto i finale su na programu u subotu.

