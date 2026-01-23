Hrvatska u životu za polufinale Evropskog prvenstva

Rukometaši Hrvatske pobijedili su Island 30:29 u prvoj utakmici drugog kruga Evropskog prvenstva i sačuvali nadu da mogu do polufinala iako iz grupne faze nisu prenijeli nijedan bod.

Hrvatski rukometaši su još "živi"!

Nakon poraza od Švedske, činilo se da nemaju mnogo šansi u novoformiranoj grupi II da stignu do najbolje četiri ekipe, ali su pobjedom nad Islandom, sačuvali nadu da ipak mogu do polufinala.

Hrvatska selekcija je bolje otvorila utakmicu i povela tri razlike u devetom minutu (7:4), a sa "plus četiri" je otišla na odmor u poluvremenu (19:15) uz tri odbranjena sedmerca Dominika Kuzmanovića.

U nastavku je Island smanjio na samo gol zaostatka, ali su Hrvati uspjeli da sačuvaju prednost i stignu do vrijednog trijumfa. U završnici su ključne golove postigli Mateo Maraš, Zlatko Raužan i Luka Cindrić, a golman Dino Slavić je odbranio sedmerac u 57. minutu na tri razlike. Islanđani su do kraja uspjeli samo da smanje rezultat na 30:29.

Najefikasniji u hrvatskom taboru bili su Mateo Maraš sa sedam i Zvonimir Srna sa golom manje, ali je on proglašen za najboljeg igrača meča. Kod Islanđana, prva imena su bili Magnuson i Odin Tor Rikardson sa po osam postignutih golova.

Naredni meč izabranici Dagura Sigurdsona igraju u nedjelju protiv Švajcarske (20.30), u utorak se sastaju sa Slovenijom (18.00) i na kraju, dan kasnije protiv Mađarske u istom terminu.

S ova dva boda, "kockasti" su se izjednačili sa Islanđanima, Švedskom i Slovenijom, a Mađari i Švajcarci nemaju bodova.







