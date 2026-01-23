logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvatska u životu za polufinale Evropskog prvenstva

Hrvatska u životu za polufinale Evropskog prvenstva

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Rukometaši Hrvatske pobijedili su Island 30:29 u prvoj utakmici drugog kruga Evropskog prvenstva i sačuvali nadu da mogu do polufinala iako iz grupne faze nisu prenijeli nijedan bod.

Hrvatska pobijedila Island Izvor: MATHILDA SCHULER/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrvatski rukometaši su još "živi"!

Nakon poraza od Švedske, činilo se da nemaju mnogo šansi u novoformiranoj grupi II da stignu do najbolje četiri ekipe, ali su pobjedom nad Islandom, sačuvali nadu da ipak mogu do polufinala.

Hrvatska selekcija je bolje otvorila utakmicu i povela tri razlike u devetom minutu (7:4), a sa "plus četiri" je otišla na odmor u poluvremenu (19:15) uz tri odbranjena sedmerca Dominika Kuzmanovića.

U nastavku je Island smanjio na samo gol zaostatka, ali su Hrvati uspjeli da sačuvaju prednost i stignu do vrijednog trijumfa. U završnici su ključne golove postigli Mateo Maraš, Zlatko Raužan i Luka Cindrić, a golman Dino Slavić je odbranio sedmerac u 57. minutu na tri razlike. Islanđani su do kraja uspjeli samo da smanje rezultat na 30:29.

Najefikasniji u hrvatskom taboru bili su Mateo Maraš sa sedam i Zvonimir Srna sa golom manje, ali je on proglašen za najboljeg igrača meča. Kod Islanđana, prva imena su bili Magnuson i Odin Tor Rikardson sa po osam postignutih golova.

Naredni meč izabranici Dagura Sigurdsona igraju u nedjelju protiv Švajcarske (20.30), u utorak se sastaju sa Slovenijom (18.00) i na kraju, dan kasnije protiv Mađarske u istom terminu.

S ova dva boda, "kockasti" su se izjednačili sa Islanđanima, Švedskom i Slovenijom, a Mađari i Švajcarci nemaju bodova.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Hrvatska Evropsko prvenstvo Island

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC